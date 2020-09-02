Samsung Galaxy A42 5G maliyete odaklanacak

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Samsung’un Galaxy A41 akıllı telefon modelini duyurmasının üzerinden 6 ay geçmeden devam modelini piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy A42 5G modeli uygun fiyata 5G teknolojisi sunmayı amaçlıyor.

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Samsung Galaxy A42 5G özellikleri

Galaxy A42 5G modeli ön kısım itibariyle Galaxy A41 modeline benziyor ancak arka kısım biraz değişiyor. Firma arka kısımda kare tasarımında kamera yuvası ve dört tonlu bir renk geçişi tercih etmiş.

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6.6 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan model Full HD+ çözünürlük sunuyor. 5000mAh kapasiteli bataryası yanında ekrana entegre parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonda dörtlü kamera dizilimi yer alıyor.

Henüz Samsung Galaxy A42 5G modeli ile ilgili teknik detaylar ve fiyatlandırma açıklanmış değil. Samsung iddialı bir 5G fiyatlandırması olacağını belirtiyor ancak şu anda rekor 122 Avro ile Dimensity 720, 5000mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM ve 64GB depolama barındıran Realme V3 5G modelinde.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A42-5G-official-affordable-5G-phone_id126908

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