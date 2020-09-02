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    Samsung Galaxy A42 5G maliyete odaklanacak

    Samsung bu hafta sürpriz bir tanıtımla Galaxy A42 5G modelini görücüye çıkardı. Çok uygun fiyatlı 5G sunacak olan Galaxy A42 5G önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A42 5G maliyete odaklanacak
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    Samsung’un Galaxy A41 akıllı telefon modelini duyurmasının üzerinden 6 ay geçmeden devam modelini piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy A42 5G modeli uygun fiyata 5G teknolojisi sunmayı amaçlıyor.

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    Samsung Galaxy A42 5G özellikleri

    Galaxy A42 5G modeli ön kısım itibariyle Galaxy A41 modeline benziyor ancak arka kısım biraz değişiyor. Firma arka kısımda kare tasarımında kamera yuvası ve dört tonlu bir renk geçişi tercih etmiş.

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    6.6 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan model Full HD+ çözünürlük sunuyor. 5000mAh kapasiteli bataryası yanında ekrana entegre parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonda dörtlü kamera dizilimi yer alıyor.

    Henüz Samsung Galaxy A42 5G modeli ile ilgili teknik detaylar ve fiyatlandırma açıklanmış değil. Samsung iddialı bir 5G fiyatlandırması olacağını belirtiyor ancak şu anda rekor 122 Avro ile Dimensity 720, 5000mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM ve 64GB depolama barındıran Realme V3 5G modelinde.



    https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A42-5G-official-affordable-5G-phone_id126908 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    xenferious (Erman Uçar) 1 hf.
    Harika açıklamış adam bravo Killing Road
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    samsung şu seri isimlendirme işini beceremedi bana göre a51 a71 a42 gibi akılda kalması zor sayılar.
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    The Killing Road (&#39;y ) 1 hf. homosapiens17
    Tam aksine bence cok iyi oturttular.A>serinin adiIlk hane>hangi segment oldugu. 1 en giriş, 2 giriş, 3 girisle orta arasi, 4 orta alt biraz daha farklı bir cihaz (a40 kucuktu, a41 mtk liydi, a42 5g li en ucuz alet) 5 klasik dumduz orta sinif, 6 yine 4 gibi farkli, genelde cin pazarina hitap eden urun, 7 orta ust sinif, 8 deneyimsel telefon (a80 donen kamera, a81 yani nami diger note 10 lite spenli orta sinif telefon) 9 da ust seviye ama s degil (a90, a91 ya da bilinen adiyla s10 lite)Ikinci hane>hangi yilin urunu, kacinci nesil oldugu. 42nin 2si haric bozan yok ki bu urun zaten gelecek sene başında genele acilacagi icin burasi da okey yine.
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