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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı

    Samsung’un akıllı telefon pazarındaki iddialı serisi Galaxy A gelecek yıl yeniden sahneye çıkacak. İlk model olması beklenen Galaxy A51 ile ilgili ilk görsel geldi.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı
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    Samsung’un yeni yıl için hazırladığı güncellenmiş Galaxy A serisi telefonlar yavaş yavaş sızıntı dünyasına dahil olmaya başladı. Kısa süre sonra çıkması beklenen Galaxy A51 modelinden ilk görsel gelmiş durumda.

    Galaxy A51 özellikleri

    Serinin beklenen ilk modeli Galaxy A51 olacak. 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Böylece ekran-kasa oranı daha agresif hale geliyor. Exynos 9611 yonga seti, 32 veya 48MP çözünürlüğünde ana kamera, telefoto sensör, 4000mAh kapasiteli batarya, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı sızanlar arasında.

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    Galaxy A51 modeli yeni serinin başlangıcı olacak. CES 2020 fuarında Samsung’un Galaxy A51 modelini tanıtması bekleniyor. Sonrasında Galaxy A71 ve sırasıyla Galaxy A11, Galaxy A31 modelleri piyasaya sunulacak.

    Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı
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    https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A51-leaked-press-render_id120867 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün
    4gb ram olması kötü olmuş. Bir önceki model A50 de bile 6gb ram var.
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    beter.böcek 1 hf.
    Piano Black tarzında bir renkle gelirse efsane olur gibi , arka kamera dizaynı M30s'in devamı , ama fiyat ? 😃
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    ortadaki(!) delik ne kadar da güzel duruyor öyle!!
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    İlkerA. 1 hf.
    6.5 inc çok büyük
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    OzanErdal1986 1 hf.
    şu 4 - 5 kamera olayının cılkı çıkmadı ya.
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    Relax Relax 1 hf.
    İnternet Explorer gibisiniz DH
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    Çağdaş 1 hf.
    Bence şu damla çentik, ekrana delik fantezisini bırakıp normal modellerde yapsalar.
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