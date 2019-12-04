Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı

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Samsung’un yeni yıl için hazırladığı güncellenmiş Galaxy A serisi telefonlar yavaş yavaş sızıntı dünyasına dahil olmaya başladı. Kısa süre sonra çıkması beklenen Galaxy A51 modelinden ilk görsel gelmiş durumda.

Galaxy A51 özellikleri

Serinin beklenen ilk modeli Galaxy A51 olacak. 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Böylece ekran-kasa oranı daha agresif hale geliyor. Exynos 9611 yonga seti, 32 veya 48MP çözünürlüğünde ana kamera, telefoto sensör, 4000mAh kapasiteli batarya, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı sızanlar arasında.

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Galaxy A51 modeli yeni serinin başlangıcı olacak. CES 2020 fuarında Samsung’un Galaxy A51 modelini tanıtması bekleniyor. Sonrasında Galaxy A71 ve sırasıyla Galaxy A11, Galaxy A31 modelleri piyasaya sunulacak.

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https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A51-leaked-press-render_id120867