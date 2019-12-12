Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera

Samsung bugün ilk yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A51'i tanıttı. Popüler Galaxy A50 modelinin devamı niteliğinde piyasaya sürülen cihaz gelişmiş özellikler ve iyi bir fiyat etiketi ile geliyor.
Samsung Galaxy A51, Full HD+ çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranının üst kısmında ise Galaxy Note 10 gibi merkeze yerleştirilmiş bir delik bulunuyor.
Samsung Galaxy A51 Teknik Özellikleri
Gücünü Exynos 9611 yonga setinden alan telefonun 4 ve 6 GB RAM'li versiyonları var. Ayrıca 64 ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor. Cihazın hafızasının micro SD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletilebildiğini de ekleyelim.
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Samsung Galaxy A51, 15W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Kutudan Android 10 tabanlı Samsung One UI 2.0 arayüzü ile çıkan cihazda dörtlü arka kamera sistemi mevcut.
Arka panelin sol üst köşesine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki kamera modülü 48 megapiksel ana sensör, 123 derecelik görüş açısına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor.
Samsung Galaxy A51 Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilmiş. NFC modülü hakkında bilgi yok ancak muhtemelen cihazda yer alıyor. Samsung Galaxy A51'de ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.
Akıllı telefon Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe renk seçenekleri ile sunulacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılmış versiyonu için belirlenen fiyat 350 dolar. 27 Aralık'ta Vietnam'da satışa sunulacak cihazın diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok.
https://news.samsung.com/vn/samsung-viet-nam-chinh-thuc-ra-mat-galaxy-a51-dau-tien-tren-the-gioi-tien-phong-mang-dot-pha-camera-macro-chup-can-canh-tren-samsung-galaxy Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google tüm Android cihaz üreticilerini sıkıştırmakta ne kadar haklıymış. Eğer Google'a kalmasa
("31 Ocak'dan itibaren eski sürüme sahip bir Android cihaz tanıtılması durumunda bahsi geçen üreticinin lisansı elinden alınacaktır." ihtarı) Samsung bütün A ve M serisi cihazlarını yılın bu zamanlarında Android 9.0 Pie ile çıkarırdı. Bu sayede cihazın hakkı olan 2 major güncelleme sözü de yere düşerdi ve bir güncelleme ile kaderine terk edilirdi. En azından Android 12'yi görebilecek bu cihazlar.
Ayrıca Samsung'un bu duruma ne kadar hazırlıksız yakalandığı serinin sadece 2 cihazını tanıtmasıyla ve Android 10 ile sunması ile görünüyor.
Motorola katlanmayan ama katlaniyor gibi gorunen telefonu cikartmistir o daha idealdir gerci ilk safha Amerikan operatorlerinde satilacak sonra dunyaya .
Iphone 11 Pro ve 11 Pro Max alacagina giderler Iphone 11 alirlar en uyguna hem de guncelleme destegi performansi ile Iphone 11 Pro Max ile ayni islemci GPU ve AI donanimina sahipken. Guncellemesi muamma Samsung cihazlarinda bilhassa boyle orta seviye cihazlarin aylik guncellemeleri dahi alamayacak olmasi yani basit bir Google Guvenlik Guncellemeleri de alamayacak olmasi guncel isletim sistemli olamayacak kisa surede malum Android 11 cikisi Agustos 2020 ortasi olacakken kim gider Galaxy A51 alir :) .
Yillara vurunca aslinda A51 cok pahaliya geliyor Iphone 11 cok ucuza geliyor :)
samsung.com/...
Yoksa kamerasi vasat diye mi yapamayacak ?
a51'miş piiiii
Zaten islemcisinden belli ... Nedir bu vasat cihazlara bol kamera isi ?
Apple gibi koysana her biri 4K 60 FPS ( 120 FPS icerde isleniyor gerci ) es zamanli kayit gibi imkanlari olsa . Yani tum kameralar ayni anda 4K 60 FPS li Iphone 11 lerde .
Buna Samsung akli sira 4 kamera diye one filan gectigini mi saniyor ? Komik :) ...
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