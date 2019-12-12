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    Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera

    Samsung bugün ilk yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarından birini tanıttı. Galaxy A51 olarak adlandırılan cihaz 6.5 inç ekran, Android 10 işletim sistemi ve dörtlü kamera sistemi ile geliyor.
    16 sa.
    2,1b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera
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    Samsung bugün ilk yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A51'i tanıttı. Popüler Galaxy A50 modelinin devamı niteliğinde piyasaya sürülen cihaz gelişmiş özellikler ve iyi bir fiyat etiketi ile geliyor.

    Samsung Galaxy A51, Full HD+ çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranının üst kısmında ise Galaxy Note 10 gibi merkeze yerleştirilmiş bir delik bulunuyor.

    Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera
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    Samsung Galaxy A51 Teknik Özellikleri

    Gücünü Exynos 9611 yonga setinden alan telefonun 4 ve 6 GB RAM'li versiyonları var. Ayrıca 64 ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor. Cihazın hafızasının micro SD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletilebildiğini de ekleyelim.

    Ayrıca Bkz. "Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama"

    Samsung Galaxy A51, 15W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Kutudan Android 10 tabanlı Samsung One UI 2.0 arayüzü ile çıkan cihazda dörtlü arka kamera sistemi mevcut.

    Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera
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    Arka panelin sol üst köşesine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki kamera modülü 48 megapiksel ana sensör, 123 derecelik görüş açısına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor.

    Samsung Galaxy A51 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilmiş. NFC modülü hakkında bilgi yok ancak muhtemelen cihazda yer alıyor. Samsung Galaxy A51'de ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

    Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera
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    Akıllı telefon Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe renk seçenekleri ile sunulacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılmış versiyonu için belirlenen fiyat 350 dolar. 27 Aralık'ta Vietnam'da satışa sunulacak cihazın diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok.



    https://news.samsung.com/vn/samsung-viet-nam-chinh-thuc-ra-mat-galaxy-a51-dau-tien-tren-the-gioi-tien-phong-mang-dot-pha-camera-macro-chup-can-canh-tren-samsung-galaxy Yorum Yaz
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TearsForFears 15 sa. en beğenilen smart1978
    Asıl senin bu yorumun komik. Orta segment cihazını ayfor 11 ile karşılaştırmak nedir? Ha bu fiyata 4k 60 fps ana kamerada olabilirdi. A50 den sonra a50 2019 versiyonu mu ne çıkmıştı buda 2020 versiyonu olmuş. Aynı işlemci daha çirkin kamera tasarımı ile öne çıkıyor
    Asıl senin bu yorumun komik. Orta segment cihazını ayfor 11 ile karşılaştırmak nedir? Ha bu fiyata 4k 60 fps ana kamerada olabilirdi. A50 den sonra a50 2019 ve...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DH Misafiri 12 sa.
    5 G yi destekliyormu
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    High Sierra 13 sa.
    Burada en önemli nokta atlanıyor.
    Google tüm Android cihaz üreticilerini sıkıştırmakta ne kadar haklıymış. Eğer Google'a kalmasa
    ("31 Ocak'dan itibaren eski sürüme sahip bir Android cihaz tanıtılması durumunda bahsi geçen üreticinin lisansı elinden alınacaktır." ihtarı) Samsung bütün A ve M serisi cihazlarını yılın bu zamanlarında Android 9.0 Pie ile çıkarırdı. Bu sayede cihazın hakkı olan 2 major güncelleme sözü de yere düşerdi ve bir güncelleme ile kaderine terk edilirdi. En azından Android 12'yi görebilecek bu cihazlar.
    Ayrıca Samsung'un bu duruma ne kadar hazırlıksız yakalandığı serinin sadece 2 cihazını tanıtmasıyla ve Android 10 ile sunması ile görünüyor.
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    snowtger 14 sa.
    Günahı yoksa bende Huawei Mate X ile karşılaştırıp çöp demek istiyorum. Katlanamayan telefon mu olur, bunu katlasak ekranı kırılır kesin.
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    smart1978 14 sa. snowtger
    Disa dogru katlanmasini anlamiyorum korunmasiz oluyor malum ekrani cam degil yirtilabilir plastikten legen ekranli :) ....

    Motorola katlanmayan ama katlaniyor gibi gorunen telefonu cikartmistir o daha idealdir gerci ilk safha Amerikan operatorlerinde satilacak sonra dunyaya .
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    DH Misafiri 14 sa.
    Oo dediklerin üst sekment telefonlarda var. ıphone 11 kaç para bu kaç para
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    smart1978 14 sa. DH Misafiri
    Bol kamera ama ici kalitesi bos susma payi da Iphone 11 den ucuz olmasi mi ?


    Iphone 11 Pro ve 11 Pro Max alacagina giderler Iphone 11 alirlar en uyguna hem de guncelleme destegi performansi ile Iphone 11 Pro Max ile ayni islemci GPU ve AI donanimina sahipken. Guncellemesi muamma Samsung cihazlarinda bilhassa boyle orta seviye cihazlarin aylik guncellemeleri dahi alamayacak olmasi yani basit bir Google Guvenlik Guncellemeleri de alamayacak olmasi guncel isletim sistemli olamayacak kisa surede malum Android 11 cikisi Agustos 2020 ortasi olacakken kim gider Galaxy A51 alir :) .


    Yillara vurunca aslinda A51 cok pahaliya geliyor Iphone 11 cok ucuza geliyor :)
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    DokuzKuyrukluTilki 15 sa.
    Kamera bölmesi dışında tasarımını sevdim. Donanımsal oalrak tek eksisi benim için Exynos kullanıyor olması. 9610 ile 9611 arasında ahım şahım bir fark yok neredeyse aynı işlemciler ama neyse izim ülkede 2500 civarına düşünce güzel bir alternatif olur.
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    smart1978 14 sa. DokuzKuyrukluTilki
    Ama islemci gpu vs pakedine bakiyoruz yani Exynos 9611 ile kamerasi 4K cozunurlukte 120 FPS kayit yapma ve oynatma destekliyormus .

    samsung.com/...

    Yoksa kamerasi vasat diye mi yapamayacak ?
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    TearsForFears 13 sa. DokuzKuyrukluTilki
    350 dolar euro dan çıkarsa 2500 den gelmesi veya o fiyata düşmesi aylar alır. 2500 düşse bile mi 9t gibi bir cihaz varken a51 almak mantıksız.
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    koyunsayar 15 sa.
    Süper telefon süper fiyat. Bütçesi düşük olanların Çin hurdalarını bulaşmadan uzun zaman sorunsuz kullanabileceği güzel bir model.
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    nick bırakmamışsınız lan 15 sa. yeni yorumcu
    ilk 50 tanesi hangi ara çıktı bunun ya?

    a51'miş piiiii
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    por favor 15 sa.
    L şeklinde sıralanmış kameralar. Harika düşünce.
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    smart1978 15 sa.
    Cop kameralari toplamislar bir anlam ifade edeceklerini sanmislar... Rezalet...

    Zaten islemcisinden belli ... Nedir bu vasat cihazlara bol kamera isi ?

    Apple gibi koysana her biri 4K 60 FPS ( 120 FPS icerde isleniyor gerci ) es zamanli kayit gibi imkanlari olsa . Yani tum kameralar ayni anda 4K 60 FPS li Iphone 11 lerde .

    Buna Samsung akli sira 4 kamera diye one filan gectigini mi saniyor ? Komik :) ...
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    TearsForFears 15 sa. smart1978
    Asıl senin bu yorumun komik. Orta segment cihazını ayfor 11 ile karşılaştırmak nedir? Ha bu fiyata 4k 60 fps ana kamerada olabilirdi. A50 den sonra a50 2019 versiyonu mu ne çıkmıştı buda 2020 versiyonu olmuş. Aynı işlemci daha çirkin kamera tasarımı ile öne çıkıyor
    1 Yanıt Yanıtla +6
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