Samsung Galaxy A51 tanıtıldı: 6.5 inç ekran, 4.000 mAh pil, Android 10, dört arka kamera

Tam Boyutta Gör

Samsung bugün ilk yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarından biri olan Galaxy A51'i tanıttı. Popüler Galaxy A50 modelinin devamı niteliğinde piyasaya sürülen cihaz gelişmiş özellikler ve iyi bir fiyat etiketi ile geliyor.

Samsung Galaxy A51, Full HD+ çözünürlükte 6.5 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranının üst kısmında ise Galaxy Note 10 gibi merkeze yerleştirilmiş bir delik bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy A51 Teknik Özellikleri

Gücünü Exynos 9611 yonga setinden alan telefonun 4 ve 6 GB RAM'li versiyonları var. Ayrıca 64 ve 128 GB depolama seçenekleri ile sunuluyor. Cihazın hafızasının micro SD kart aracılığıyla 512 GB'a kadar genişletilebildiğini de ekleyelim.

Ayrıca Bkz. "Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama"

Samsung Galaxy A51, 15W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeriyor. Kutudan Android 10 tabanlı Samsung One UI 2.0 arayüzü ile çıkan cihazda dörtlü arka kamera sistemi mevcut.

Tam Boyutta Gör

Arka panelin sol üst köşesine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki kamera modülü 48 megapiksel ana sensör, 123 derecelik görüş açısına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy A51 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksel çözünürlükte bir selfie kamerasına yer verilmiş. NFC modülü hakkında bilgi yok ancak muhtemelen cihazda yer alıyor. Samsung Galaxy A51'de ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon Siyah, Beyaz, Mavi ve Pembe renk seçenekleri ile sunulacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı ile donatılmış versiyonu için belirlenen fiyat 350 dolar. 27 Aralık'ta Vietnam'da satışa sunulacak cihazın diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi yok.

https://news.samsung.com/vn/samsung-viet-nam-chinh-thuc-ra-mat-galaxy-a51-dau-tien-tren-the-gioi-tien-phong-mang-dot-pha-camera-macro-chup-can-canh-tren-samsung-galaxy