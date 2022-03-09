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Samsung Galaxy A73 5G yakında piyasaya sürülecek. Samsung'un yeni Galaxy A serisi modeli Galaxy A73 bugün Bluetooth sertifikası alırken görüntülendi. İşte Samsung Galaxy A73'ün ortaya çıkan tüm özellikleri.

Samsung Galaxy A33 5G özellikleriyle ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy A73 5G yakında piyasaya sürülecek

Samsung Galaxy A73 5G yakında tanıtılacak. Ancak bugün cihazın Bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Yani SM-A736B ve SM-A736B/DS model numaralı Galaxy A73'ün geleceği doğrulandı. Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olacak olan Galaxy A73 başka kaynaklardan gelen sızıntılara göre 8GB RAM belleğe sahip olacak.

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Daha önceden gelen bilgilere göre Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak olan Samsung Galaxy A73 5G, Android 12 işletim sistemi ile çalışacak. Muhtemelen 6,7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelecek olan A73, 120Hz yenileme hızı sunacak. 5000mAh'lik bir batarya taşıması beklenilen cihazın, 25W hızlı şarj desteği sunduğu söyleniliyor.

Kamera tarafında 108MP'lik bir ana sensör taşıyacak olan A73, bu kameraya ek olarak sırasıyla 12MP, 8MP ve 2MP'lik kameraları üzerinde barındıracak. Son olarak cihaz IP67 sertifikasına da sahip olacak.

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Samsung Galaxy A73 5G Bluetooth sertifikası alırken göründü