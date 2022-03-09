Samsung Galaxy A73 5G Bluetooth sertifikası alırken göründü

Samsung Galaxy A73 5G yakında piyasaya sürülecek. Samsung'un yeni Galaxy A serisi modeli Galaxy A73 bugün Bluetooth sertifikası alırken görüntülendi. İşte Samsung Galaxy A73'ün ortaya çıkan tüm özellikleri.
Samsung Galaxy A73 5G yakında piyasaya sürülecek
Samsung Galaxy A73 5G yakında tanıtılacak. Ancak bugün cihazın Bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Yani SM-A736B ve SM-A736B/DS model numaralı Galaxy A73'ün geleceği doğrulandı. Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip olacak olan Galaxy A73 başka kaynaklardan gelen sızıntılara göre 8GB RAM belleğe sahip olacak.
Daha önceden gelen bilgilere göre Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak olan Samsung Galaxy A73 5G, Android 12 işletim sistemi ile çalışacak. Muhtemelen 6,7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelecek olan A73, 120Hz yenileme hızı sunacak. 5000mAh'lik bir batarya taşıması beklenilen cihazın, 25W hızlı şarj desteği sunduğu söyleniliyor.
Kamera tarafında 108MP'lik bir ana sensör taşıyacak olan A73, bu kameraya ek olarak sırasıyla 12MP, 8MP ve 2MP'lik kameraları üzerinde barındıracak. Son olarak cihaz IP67 sertifikasına da sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..