    Google, Pixel 11 ile Samsung modemlerinden uzaklaşıyor

    Google Pixel 11, MediaTek M90 modemiyle geliyor olabilir. Bu değişim, daha iyi 5G bağlantısı ve uzun pil ömrü sunarak Pixel serisinde yeni bir dönemi başlatabilir. İşte detaylar:

    Google, Pixel 11 ile Samsung modemlerinden uzaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Google, yeni amiral gemisi serisi Pixel 11 ile mobil bağlantı teknolojisinde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Pixel 11 modelleri Samsung’un modemlerinden tamamen vazgeçip MediaTek’in yeni nesil M90 modemini kullanabilir.

    Google Pixel 11, MediaTek M90 modemiyle daha uzun pil ömrü sunabilir

    Son yıllarda Pixel cihazları, Samsung’un Exynos modemleri nedeniyle bağlantı kararsızlığı ve ısınma problemleriyle gündeme gelmişti. Google, bu sorunları çözmek için Tensor G6 yonga setini MediaTek tabanlı bir modemle test ediyor. Eğer sızıntılar doğruysa Pixel 11, Google’ın MediaTek bileşenlerini ilk kez kullandığı model olarak tarihe geçecek.

    MediaTek’in M90 modemi, 12 Gbps’ye kadar indirme hızı, çift 5G SIM kart desteği ve uydu bağlantısı gibi ileri seviye özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca yeni modem, daha yüksek güç verimliliği sunarak pil tüketimini önemli ölçüde azaltmayı vaat ediyor. Bu da kullanıcıların 5G bağlantısı aktifken bile cihazlarını daha uzun süre kullanabilmeleri anlamına geliyor. Mevcut Tensor G5 ise Samsung’un Exynos 5400 modemini kullanmaya devam ediyor ve bu modem, yüksek hızlarda çalışırken cihazın ısınmasına neden olabiliyor. Google, MediaTek M90’a geçerek ısınma problemini ve pilin hızlı tükenmesini minimize etmeyi hedefliyor.

    Son olarak Pixel 11’in 2026 sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, son iki modelde pil kapasitesini istikrarlı biçimde artırmıştı. Eğer bu şekilde devam edilirse Pixel 11’in 5.000 mAh civarında bir batarya kapasitesiyle gelmesi muhtemel. Bu durumda, MediaTek M90 ile birleşen yüksek verimlilik, Pixel serisinde şimdiye kadarki en uzun pil ömrünü sunabilir. 

