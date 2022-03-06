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Samsung yakında Galaxy A serisine birçok yeni model ekleyecek. Bu modellerden birisi olan Samsung Galaxy A33 yakında tanıtılacak. Ancak bugün birçok özelliği ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy A33 5G'nin muhtemel özellikeri.

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Galaxy A33'ün özellikleri netleşiyor

Bugün gelen sızıntılar Samsung Galaxy A33'ün birçok özelliğini ortaya döktü. Görünüşe göre performansını Exynos 1280 yonga setinden alacak olan Galaxy A33, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellekleri ile güçlendiriyor. 128GB depolama ile gelecek olan Galaxy A33, 5G desteğine sahip olacak. Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemini kullanacak olan Galaxy A33, aynı zamanda IP67 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sergiliyor.

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Muhtemelen 6,4 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek olan Samsung Galaxy A33, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunacak. Full HD+ görüntü kalitesine sahip olan bu ekran hemen altında bir parmak izi sensörü taşıyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, görünüşe göre bu bataryayı 25W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak. Ancak kutunun içerisinden 15W'lık adaptör çıkması muhtemel. Toplamda 186 gram ağırlığında olacak olan Samsung Galaxy A33 5G, siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy A33 5G özellikleriyle ortaya çıktı