Samsung Galaxy A33 5G özellikleriyle ortaya çıktı

Samsung yakında Galaxy A serisine birçok yeni model ekleyecek. Bu modellerden birisi olan Samsung Galaxy A33 yakında tanıtılacak. Ancak bugün birçok özelliği ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy A33 5G'nin muhtemel özellikeri.
Galaxy A33'ün özellikleri netleşiyor
Bugün gelen sızıntılar Samsung Galaxy A33'ün birçok özelliğini ortaya döktü. Görünüşe göre performansını Exynos 1280 yonga setinden alacak olan Galaxy A33, bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellekleri ile güçlendiriyor. 128GB depolama ile gelecek olan Galaxy A33, 5G desteğine sahip olacak. Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemini kullanacak olan Galaxy A33, aynı zamanda IP67 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sergiliyor.
Muhtemelen 6,4 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek olan Samsung Galaxy A33, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunacak. Full HD+ görüntü kalitesine sahip olan bu ekran hemen altında bir parmak izi sensörü taşıyor.
Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, görünüşe göre bu bataryayı 25W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak. Ancak kutunun içerisinden 15W'lık adaptör çıkması muhtemel. Toplamda 186 gram ağırlığında olacak olan Samsung Galaxy A33 5G, siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..