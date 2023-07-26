Samsung Galaxy F34 5G'nin kilit özellikleri belli oldu

Samsung Galaxy F34 5G onaylanan özellikleri
Galaxy F34 5G, kavisli arka panel ve çerçeveye sahip olacak. Yanda parmak izi okuyucu taşıyacak telefon, damla çentikli ekran, ince yan çerçevelere sahip olacak. Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit tepe parlaklık sunacak. Polikarbon arka panele sahip olacak telefonda üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz. Samsung, telefonun 50MP ana kameraya sahip olacağını ve 16 farklı lens efekti içeren eğlence modu ile birlikte tek çekimde dört görüntü yakalayan tek çekimi destekleyeceğini açıkladı. Son olarak telefonun 6000 mAh bataryadan güç alacağı biliniyor.
Samsung, telefon hakkında başka detay paylaşmadı. Anlaşılan o ki, yakın zamanda Hindistan’da çıkan M34 5G modeline çok yakın bir telefon göreceğiz. Galaxy M34 5G, 6.5 inç, FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip. Exynos 1280 işlemcili telefon, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera ve 16MP ön kameraya sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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