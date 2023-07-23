Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı

    Teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz aylarda piyasaya sunduğu yeni akıllı telefon modeli Galaxy A54, amiral gemisini andıran tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı Tam Boyutta Gör
    Potansiyel olarak üst-orta sınıf olarak kategorilendirebileceğimiz Samsung Galaxy A54 5G, amiral gemisi Galaxy S23 serisini andıran çarpıcı bir tasarıma, daha yüksek yenileme hızına sahip bir Super AMOLED ekrana, iyi kameralara ve geleneksel olarak büyük 5000mAh bataryaya sahip. Peki cihazın potansiyel kullanıcılarını başka ne gibi detaylar bekliyor?

    Gorilla Glass 5 koruması

    Samsung Galaxy A54 5G, amiral gemisi Galaxy S23 modellerini güçlü bir şekilde anımsatan modern, parlak bir tasarıma sahip. Cihazın düz kenarları, yuvarlatılmış köşelerine ek olarak, ön ve arka yüzünde Gorilla Glass 5 koruyucu cam bulunan parlak plastik bir gövdesi var. Ayrıca arka panelde üç ayrı, orta büyüklükte ana kamera modülü bulunmakta. Telefonun gövdesi su ve toza karşı IP67 korumasına sahip.

    Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ekranın etrafında geniş bir çerçeve ve biraz daha geniş bir çene kısmı olduğu görülüyor. Üst kenarda ise mikrofon, nanoSIM ve 1 TB'a kadar hafıza kartı için hibrit bir yuva yer alıyor. Akıllı telefon eSIM'i destekliyor (bazı ülkelerde) ve cihaz aynı anda bir eSIM, bir nanoSIM ve bir hafıza kartının kullanılmasına da izin veriyor. Alt kenarda ise ikinci bir mikrofon, hoparlör ve USB Type-C bağlantı noktası yer almakta.

    Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı Tam Boyutta Gör

    Rahat ve kaymayan tutuş

    Cihazın sol tarafında herhangi bir düğme ve yuvaya yer verilmezken, sağ tarafında ses tuşları ve güç düğmesi bulunuyor. Yakından bakılınca teknik özelliklerde gösterilen hafifçe değiştirilmiş 19.5:9 oranlarını fark edeceksiniz. Akıllı telefon diğer 20:9 modellerden daha geniş ve daha kısa.

    Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bu küçük değişikliklere rağmen cihazın tutuşu rahat, kaymıyor ve parmaklarınızı sıkmıyor, aksine avucunuzun içine güvenle oturuyor. 158,2×76,7×8,2 mm ölçülerinde ve 202 gram ağırlığında, günümüz için yeterli bir boyuta ve normal bir ağırlığa sahip. Akıllı telefon Acayip İyi Siyah, Acayip İyi Yeşil ve Acayip İyi Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

    Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hankook ventus prime 3 yorum hg8245x6-10 şifre game of thrones izlenir mi pencereye kumru konması ne anlama gelir numaralı gözlük çerçevesi değiştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız