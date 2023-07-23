Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı

Tam Boyutta Gör Potansiyel olarak üst-orta sınıf olarak kategorilendirebileceğimiz Samsung Galaxy A54 5G, amiral gemisi Galaxy S23 serisini andıran çarpıcı bir tasarıma, daha yüksek yenileme hızına sahip bir Super AMOLED ekrana, iyi kameralara ve geleneksel olarak büyük 5000mAh bataryaya sahip. Peki cihazın potansiyel kullanıcılarını başka ne gibi detaylar bekliyor?

Gorilla Glass 5 koruması

Samsung Galaxy A54 5G, amiral gemisi Galaxy S23 modellerini güçlü bir şekilde anımsatan modern, parlak bir tasarıma sahip. Cihazın düz kenarları, yuvarlatılmış köşelerine ek olarak, ön ve arka yüzünde Gorilla Glass 5 koruyucu cam bulunan parlak plastik bir gövdesi var. Ayrıca arka panelde üç ayrı, orta büyüklükte ana kamera modülü bulunmakta. Telefonun gövdesi su ve toza karşı IP67 korumasına sahip.

Tam Boyutta Gör Ekranın etrafında geniş bir çerçeve ve biraz daha geniş bir çene kısmı olduğu görülüyor. Üst kenarda ise mikrofon, nanoSIM ve 1 TB'a kadar hafıza kartı için hibrit bir yuva yer alıyor. Akıllı telefon eSIM'i destekliyor (bazı ülkelerde) ve cihaz aynı anda bir eSIM, bir nanoSIM ve bir hafıza kartının kullanılmasına da izin veriyor. Alt kenarda ise ikinci bir mikrofon, hoparlör ve USB Type-C bağlantı noktası yer almakta.

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Rahat ve kaymayan tutuş

Cihazın sol tarafında herhangi bir düğme ve yuvaya yer verilmezken, sağ tarafında ses tuşları ve güç düğmesi bulunuyor. Yakından bakılınca teknik özelliklerde gösterilen hafifçe değiştirilmiş 19.5:9 oranlarını fark edeceksiniz. Akıllı telefon diğer 20:9 modellerden daha geniş ve daha kısa.

Tam Boyutta Gör Bu küçük değişikliklere rağmen cihazın tutuşu rahat, kaymıyor ve parmaklarınızı sıkmıyor, aksine avucunuzun içine güvenle oturuyor. 158,2×76,7×8,2 mm ölçülerinde ve 202 gram ağırlığında, günümüz için yeterli bir boyuta ve normal bir ağırlığa sahip. Akıllı telefon Acayip İyi Siyah, Acayip İyi Yeşil ve Acayip İyi Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Yeni Galaxy A54, Video Sabitleyiciyle #Acayipİyi

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Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı