Samsung Galaxy A54 5G: Orta sınıfta amiral gemisi tasarımı

Samsung Galaxy A54 5G, amiral gemisi Galaxy S23 modellerini güçlü bir şekilde anımsatan modern, parlak bir tasarıma sahip. Cihazın düz kenarları, yuvarlatılmış köşelerine ek olarak, ön ve arka yüzünde Gorilla Glass 5 koruyucu cam bulunan parlak plastik bir gövdesi var. Ayrıca arka panelde üç ayrı, orta büyüklükte ana kamera modülü bulunmakta. Telefonun gövdesi su ve toza karşı IP67 korumasına sahip.
Rahat ve kaymayan tutuş
Cihazın sol tarafında herhangi bir düğme ve yuvaya yer verilmezken, sağ tarafında ses tuşları ve güç düğmesi bulunuyor. Yakından bakılınca teknik özelliklerde gösterilen hafifçe değiştirilmiş 19.5:9 oranlarını fark edeceksiniz. Akıllı telefon diğer 20:9 modellerden daha geniş ve daha kısa.
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)