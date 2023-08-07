Samsung Galaxy F34 tanıtıldı: Uygun fiyatlı 5G telefon

Galaxy F34 5G, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip. Maksimum 1000 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Exynos 1280 işlemciden güç alan telefon, 6GB/8GB RAM, 128GB depolama alanı ile geliyor. Telefon, arkada 50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro kamera taşıyor. Öndeki kamera 13 megapiksel. Sensörlere ilişkin bilgi paylaşılmadı. Son olarak, F34 5G modelinde 25w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh batarya mevcut.
Samsung Galaxy F34 5G fiyatı
Galaxy F34, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile geliyor. Samsung, telefona 4 büyük Android güncellemesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi verecek. Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle gelen telefonun başlangıç fiyatı 230 dolar. bu fiyatlandırma 6GB + 128GB’lık model için geçerli. 8GB + 128GB modelin fiyatı; 255 dolar.
Samsung Galaxy F34 5G özellikleri
- Ekran: 6.46 inç, FHD+ (1080×2340), 120Hz, 1000 nit, Super AMOLED Sonsuz-U ekran
- İşlemci: Exynos 1280, 5nm
- Bellek: 6 GB / 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar genişletilebilir)
- Arka kamera: 50MP OIS birincil, 8MP f/2.2 ultra geniş açılı, 2MP makro
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 6000mAh, 25W hızlı şarj
- Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu
- Boyut ve ağırlık: 161.7 x 77.2 x 8.8 mm, 208 g
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