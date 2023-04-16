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    Samsung Galaxy F54 5G'nin özellikleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    Nisan ayının son haftalarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy F54 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. İşte Exynos 1380 yonga setinden güç alacak cihazın detayları:
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    Samsung Galaxy F54 5G'nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    SM-M546B/DS model numarasıyla listelenen Samsung'un orta segment yeni cihazı Galaxy F54 5G'nin özellikleri, tipster Abhishek Yadav tarafından Twitter'da yaptığı bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. Galaxy M54 5G ile benzer özelliklere sahip olacak bu cihaz, Nisan ayının son haftalarında piyasaya sürülebilir. 

    İşte Samsung Galaxy F54 5G'nin özellikleri:

    120 Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma katmanına sahip 6,7 inç FHD+ Süper AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Samsung'un yeni orta sınıf Exynos 1380 yonga setinden güç alacak. LPDDR4x RAM  8GB RAM ve UFS2.2 128GB veya 256GB depolama yapılandırmasına sahip olacak cihaz, 25W hızlı şarj destekli 6000mAh bataryadan güç alacak.

    Ön tarafta 32MP özçekim kamerasına sahip olacak. 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak cihaz, Android 13 ile kutudan çıkacak. 199 gram ağırlığında ve 8,4 mm kalınlığında olacak cihaz, WiFi 6, BT5.3 ve USB 2.0 bağlantı noktasına sahip olacak.

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