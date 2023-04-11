Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yakında çıkacak Galaxy F54'ün pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

    Samsung çok yakında yeni bir F serisi telefon piyasaya sürecek. Orta sınıf saflarına katılması beklenen Galaxy F54 isimli modelin pil kapasitesi ve şarj hızı hakkında bilgiler geldi.
    Oy Ver
    Samsung Galaxy F54'ün pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz ay Orta Doğu bölgesinde Galaxy M54 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de aynı cihazın farklı bir versiyonunu Samsung Galaxy F54 adı altında diğer pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.

    SM-E546B/DS model numarasına sahip akıllı telefon için Samsung'un Bangladeş, Hindistan ve Levant web sitelerinde destek sayfaları mevcut. SGS Fimko sertifikasyon kurumu tarafından onaylanan cihazın 6.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. Sertifika belgesi ayrıca Galaxy F54'ün 25W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya koydu.

    Samsung Galaxy F54'ün pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Bazı farklılıklar olabilir

    Akıllı telefonun donanım özelliklerinde bazı bölgesel farklılıklar olabilir ancak henüz bu konuda bizi aydınlatacak bir bilginin olmadığını belirtelim. Yeni model çok yakında resmiyet kazanacak. Samsung tıpkı Galaxy M54 modelinde olduğu gibi Galaxy F54'ü de hiç tantana koparmadan sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    air mouse kumanda tavsiye 0555 555 15 00 köprü diş yaptıranların yorumları kendinden 20 yaş büyük bir kadına aşık olmak h2o okunuşu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız