Yakında çıkacak Galaxy F54'ün pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz ay Orta Doğu bölgesinde Galaxy M54 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de aynı cihazın farklı bir versiyonunu Samsung Galaxy F54 adı altında diğer pazarlarda satışa sunmaya hazırlanıyor.

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SM-E546B/DS model numarasına sahip akıllı telefon için Samsung'un Bangladeş, Hindistan ve Levant web sitelerinde destek sayfaları mevcut. SGS Fimko sertifikasyon kurumu tarafından onaylanan cihazın 6.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. Sertifika belgesi ayrıca Galaxy F54'ün 25W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya koydu.

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Bazı farklılıklar olabilir

Akıllı telefonun donanım özelliklerinde bazı bölgesel farklılıklar olabilir ancak henüz bu konuda bizi aydınlatacak bir bilginin olmadığını belirtelim. Yeni model çok yakında resmiyet kazanacak. Samsung tıpkı Galaxy M54 modelinde olduğu gibi Galaxy F54'ü de hiç tantana koparmadan sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürebilir.

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Samsung Galaxy F54'ün pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu