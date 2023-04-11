Yakında çıkacak Galaxy F54'ün pil kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

SM-E546B/DS model numarasına sahip akıllı telefon için Samsung'un Bangladeş, Hindistan ve Levant web sitelerinde destek sayfaları mevcut. SGS Fimko sertifikasyon kurumu tarafından onaylanan cihazın 6.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. Sertifika belgesi ayrıca Galaxy F54'ün 25W hızlı şarj desteği sunacağını ortaya koydu.
Bazı farklılıklar olabilir
Akıllı telefonun donanım özelliklerinde bazı bölgesel farklılıklar olabilir ancak henüz bu konuda bizi aydınlatacak bir bilginin olmadığını belirtelim. Yeni model çok yakında resmiyet kazanacak. Samsung tıpkı Galaxy M54 modelinde olduğu gibi Galaxy F54'ü de hiç tantana koparmadan sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı