Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en net görüntüler

    Xiaomi yeni amiral gemisini bu ay düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Çıkışına sayılı günler kalan Xiaomi 13 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü render görüntüleri yayınlandı.
    1
    Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: En net görüntüler Tam Boyutta Gör
    Fransız sızıntı kaynağı OnLeaks, merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra'nın yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görseller akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

    Görünüşe bakılırsa cihaz yuvarlatılmış kenarlara sahip, ince çerçeveli ve üzerinde ön kamera için delik bulunan bir ekranla gelecek. Arka panelinde yer alan devasa yuvarlak kamera ünitesinde ise dört sensör ve çift LED flaş yer alacak.

    Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: En net görüntüler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Ultra'nın cam ve metalden yapılmış bir gövdeyle sunulacağı bildiriliyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz 163.18 × 74.64 × 9.57 mm boyutlarında olacak. Tasarım detayları bu kadar şimdi gelelim teknik özelliklerle ilgili kısma.

    Bu ay çıkış yapması bekleniyor

    Amiral gemisi Samsung'un LTPO 4.0 teknolojisine sahip 2K E6 AMOLED ekranı ile karşımıza çıkacak. Panelin 6.74 inç boyutunda olacağı ve 1 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir görüntü yenileme hızı sunacağı söyleniyor.

    Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: En net görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon 50 MP (IMX989 + OIS) + 50 MP (IMX858) + 50 MP (IMX858) + 50 MP (IMX858) sensör kombinasyonundan oluşan Leica imzalı dörtlü kamera sistemiyle donatılacak. Gücüni ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacağına yönelik bilgiler var.
    Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: En net görüntüler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Ultra hakkında 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.900 mAh pil, IP68 koruması, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 teknolojileri de konuşuluyor. Bu ay piyasaya sürülecek Xiaomi 13 Ultra, Çin'de 915 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tecil bitince ne olur 0850 numara engelleme turkcell 250 gr baklava kaç dilim trendyol cüzdan kalktı mı güvenilir oyun siteleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız