Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en net görüntüler

Tam Boyutta Gör Fransız sızıntı kaynağı OnLeaks, merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra'nın yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görseller akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Xiaomi 13 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Görünüşe bakılırsa cihaz yuvarlatılmış kenarlara sahip, ince çerçeveli ve üzerinde ön kamera için delik bulunan bir ekranla gelecek. Arka panelinde yer alan devasa yuvarlak kamera ünitesinde ise dört sensör ve çift LED flaş yer alacak.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 Ultra'nın cam ve metalden yapılmış bir gövdeyle sunulacağı bildiriliyor. Aktarılan bilgilere göre cihaz 163.18 × 74.64 × 9.57 mm boyutlarında olacak. Tasarım detayları bu kadar şimdi gelelim teknik özelliklerle ilgili kısma.

Bu ay çıkış yapması bekleniyor

Amiral gemisi Samsung'un LTPO 4.0 teknolojisine sahip 2K E6 AMOLED ekranı ile karşımıza çıkacak. Panelin 6.74 inç boyutunda olacağı ve 1 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir görüntü yenileme hızı sunacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon 50 MP (IMX989 + OIS) + 50 MP (IMX858) + 50 MP (IMX858) + 50 MP (IMX858) sensör kombinasyonundan oluşan Leica imzalı dörtlü kamera sistemiyle donatılacak. Gücüni ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacağına yönelik bilgiler var.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 Ultra hakkında 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.900 mAh pil, IP68 koruması, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 teknolojileri de konuşuluyor. Bu ay piyasaya sürülecek Xiaomi 13 Ultra, Çin'de 915 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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