Xiaomi 13 Ultra'nın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en net görüntüler

Görünüşe bakılırsa cihaz yuvarlatılmış kenarlara sahip, ince çerçeveli ve üzerinde ön kamera için delik bulunan bir ekranla gelecek. Arka panelinde yer alan devasa yuvarlak kamera ünitesinde ise dört sensör ve çift LED flaş yer alacak.
Bu ay çıkış yapması bekleniyor
Amiral gemisi Samsung'un LTPO 4.0 teknolojisine sahip 2K E6 AMOLED ekranı ile karşımıza çıkacak. Panelin 6.74 inç boyutunda olacağı ve 1 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir görüntü yenileme hızı sunacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı