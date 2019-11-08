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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi

    Samsung'un ikinci kez lansmanını yapıp sonunda kademeli biçimde satışa sunduğu katlanabilir teknoloji denemesi Galaxy Fold, Çin'de bugün satışa çıkıp beş dakikadan kısa sürede tamamen tükendi.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Fold Çin’de 5 dakikada tükendi
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    Samsung’un ikinci kez tanıtılan ve bu kez satışa sunulan deneme gemisi Galaxy Fold, çok sayıda pazarda satışta. Cihazın bugün satışa sunulduğu pazarlardan biri ise Çin oldu ve tüketicilerin fiyata rağmen cihaza ilgisi şaşırtıcıydı. Samsung’un Weibo hesabından yapılan açıklamaya göre fiyatı 15,999 CNY (yaklaşık 13.160 TL ya da 2280 USD) olan cihaz, beş dakikadan kısa sürede tükendi.

    Stokların sayısı Samsung tarafından açıklanmasa da oldukça kısıtlı olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Üretimi zor ve maliyeti yüksek olan Galaxy Fold gibi bir cihazdan büyük hacimde stoklamak, hem firmaya ekonomik zarar verecek hem de bunun gibi kısa sürede tükendi şeklinde yapılacak reklamların önüne geçerek firma imajına zarar verecektir.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme"

    Tek kapasite seçeneği olarak 12GB RAM ve 512GB depolama sunan cihaz, kısaca özetlendiğinde 7,3 inçlik katlanabilir AMOLED ana ekrana, 4,6 inç boyutunda olan ve kapakta yer alan AMOLED ikincil ekrana, 4380mAh toplam kapasiteye sahip iki dâhili pile ve toplamda 6 kameraya sahip. Çin’de satışa sunulup tükenen versiyon, SM-F9000 koduna sahip ve 5G desteği bulunmuyor.



    https://playfuldroid.com/samsung-galaxy-fold-gets-sold-out-in-less-than-5-minutes-during-debut-sale-in-china/ Yorum Yaz
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    Delikli Nane 1 hf. en beğenilen
    algı operasyonu bunlar inanmayın ya merdiven altı firmalar teknolojiyi kopyalayacaklar yada yedek parça vs üretmek için almışlardır yoksa bu kadar aptal olmazlar
    algı operasyonu bunlar inanmayın [resim] ya merdiven altı firmalar teknolojiyi kopyalayacaklar yada yedek parça vs üretmek için almışlardır yoksa bu kadar aptal ol...
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    tugares 1 hf.
    Nüfus o kadar fazla ki ne firmalar piyasaya hangi ürünü sürerse sürsün, kıtlık çekme süresi 5 dk. 😅
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    Delikli Nane 1 hf. en beğenilen
    algı operasyonu bunlar inanmayın ya merdiven altı firmalar teknolojiyi kopyalayacaklar yada yedek parça vs üretmek için almışlardır yoksa bu kadar aptal olmazlar
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    Xloud 2 hf.
    3lerce anında satılmıştır
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