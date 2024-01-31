Samsung, daha ucuz katlanabilir telefonlar için yeni bir OLED üretim teknolojisi kullanacak

Samsung, yakın zamana kadar katlanabilir telefon ekranları için Mikro Kuru İşlem Dekorasyonu (MDD) yöntemini kullanıyordu. Bu yöntemde çerçeveler, mürekkep içeren rulodan kesilmiş filmler kullanılarak yapılıyor. Ancak bu yaklaşım maliyetli olduğu için yerine Inkjet (mürekkep püskürtmeli) baskı yöntemi kullanılacak. Inkjet baskı kullanılarak yapılan ilk film çok daha büyük olduğu için daha fazla kare kesilebiliyor dolayısıyla maliyetler düşüyor.
OLED panel çerçeveleri, oksijene ve suya karşı koruma sağlamak için kaplama sonrası uygulanan çerçeve filmleriyle dahili devreleri ve bileşenleri gizlemeye yarıyor. Çerçeveler yerleştirildikten sonra, üretimi tamamlamak için ultra ince camlar panellerin üzerine lamine ediliyor.
Samsung, şu anda katlanabilir akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ve bu sektör her geçen gün büyüyerek şirketin gelirine önemli bir katkı sağlıyor. Ancak akıllı telefon pazarı, Xiaomi, Oppo, Honor ve Vivo gibi markaların artan rekabetiyle karşı karşıya. Samsung'un avantajlı konumunu ve derin bilgi birikimini kullanarak önde kalabilmesi çok önemli. Bu stratejik hamle, şirketin Apple'a kaptırdığı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.