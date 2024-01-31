Samsung, daha ucuz katlanabilir telefonlar için yeni bir OLED üretim teknolojisi kullanacak

Tam Boyutta Gör Gelen bilgilere göre Samsung daha ucuz katlanabilir telefonlar üretmek için yeni bir OLED üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Samsung, yakın zamana kadar katlanabilir telefon ekranları için Mikro Kuru İşlem Dekorasyonu (MDD) yöntemini kullanıyordu. Bu yöntemde çerçeveler, mürekkep içeren rulodan kesilmiş filmler kullanılarak yapılıyor. Ancak bu yaklaşım maliyetli olduğu için yerine Inkjet (mürekkep püskürtmeli) baskı yöntemi kullanılacak. Inkjet baskı kullanılarak yapılan ilk film çok daha büyük olduğu için daha fazla kare kesilebiliyor dolayısıyla maliyetler düşüyor.

OLED panel çerçeveleri, oksijene ve suya karşı koruma sağlamak için kaplama sonrası uygulanan çerçeve filmleriyle dahili devreleri ve bileşenleri gizlemeye yarıyor. Çerçeveler yerleştirildikten sonra, üretimi tamamlamak için ultra ince camlar panellerin üzerine lamine ediliyor.

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Samsung, şu anda katlanabilir akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ve bu sektör her geçen gün büyüyerek şirketin gelirine önemli bir katkı sağlıyor. Ancak akıllı telefon pazarı, Xiaomi, Oppo, Honor ve Vivo gibi markaların artan rekabetiyle karşı karşıya. Samsung'un avantajlı konumunu ve derin bilgi birikimini kullanarak önde kalabilmesi çok önemli. Bu stratejik hamle, şirketin Apple'a kaptırdığı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

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Samsung, ucuz katlanabilir telefonlar için yeni teknik kullanacak