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    Anlık Bildirim

    Samsung, daha ucuz katlanabilir telefonlar için yeni bir OLED üretim teknolojisi kullanacak

    Samsung daha ucuz katlanabilir telefonlar üretmek için yeni bir OLED üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor. Yeni Inkjet baskı yöntemiyle ekran maliyetleri düşecek.
    Samsung, ucuz katlanabilir telefonlar için yeni teknik kullanacak Tam Boyutta Gör
    Gelen bilgilere göre Samsung daha ucuz katlanabilir telefonlar üretmek için yeni bir OLED üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor. 

    Samsung, yakın zamana kadar katlanabilir telefon ekranları için Mikro Kuru İşlem Dekorasyonu (MDD) yöntemini kullanıyordu. Bu yöntemde çerçeveler, mürekkep içeren rulodan kesilmiş filmler kullanılarak yapılıyor. Ancak bu yaklaşım maliyetli olduğu için yerine Inkjet (mürekkep püskürtmeli) baskı yöntemi kullanılacak. Inkjet baskı kullanılarak yapılan ilk film çok daha büyük olduğu için daha fazla kare kesilebiliyor dolayısıyla maliyetler düşüyor.

    OLED panel çerçeveleri, oksijene ve suya karşı koruma sağlamak için kaplama sonrası uygulanan çerçeve filmleriyle dahili devreleri ve bileşenleri gizlemeye yarıyor. Çerçeveler yerleştirildikten sonra, üretimi tamamlamak için ultra ince camlar panellerin üzerine lamine ediliyor.

    Samsung, şu anda katlanabilir akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ve bu sektör her geçen gün büyüyerek şirketin gelirine önemli bir katkı sağlıyor. Ancak akıllı telefon pazarı, Xiaomi, Oppo, Honor ve Vivo gibi markaların artan rekabetiyle karşı karşıya. Samsung'un avantajlı konumunu ve derin bilgi birikimini kullanarak önde kalabilmesi çok önemli. Bu stratejik hamle, şirketin Apple'a kaptırdığı dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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