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    İşte Android 15 güncellemesini alacak Oppo ve OnePlus modellerinin tam listesi

    Akıllı telefon dünyasının iki önemi ismi olan Oppo ve OnePlus, yakın zamanda Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesini kullanıcılarının beğenisine sunacak. Peki listede hangi modeller var?

    Hangi Oppo ve OnePlus modelleri Android 15 güncellemesini alacak? Tam Boyutta Gör

    Android 15'in geliştirme aşamasında olduğu bu dönemde, birçok marka yeni güncellemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Oppo da bu markalardan biri ve Android 15 tabanlı ColorOS 15 sürümünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. ColorOS 15’in büyük bir tasarım yeniliği getireceği, kilit ekranı ve bildirim panelinde önemli değişiklikler yapacağı, ayrıca birçok yeni özellik ve iyileştirmeler sunacağı konuşuluyor.

    Oppo ve OnePlus, ColorOS 15’in beta testlerine başlamayı planlıyor. Geçen yıl, Oppo’nun ColorOS 14’ü Android 14'ün piyasaya sürülmesinden bir ay sonra Kasım ayında yayınladığı göz önüne alındığında, bu yıl da benzer bir zamanlamanın izleneceği tahmin ediliyor. Google, Android 15’i Ekim ayında yayınlamayı planladığı için, ColorOS 15’in Kasım ayında kullanıma sunulması zaten oldukça güçlü bir ihtimal.

    ColorOS 15’e Güncelleme Alacak Modeller

    Oppo ve OnePlus’ın yeni güncellemeyi hangi cihazlara sunacağına dair resmi bir liste henüz açıklanmasa da, önceki güncellemeler ve cihazların güncelleme politikalarına dayanarak, belirli modellerin güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor. İşte ColorOS 15 güncellemesi alması beklenen bazı Oppo ve OnePlus modelleri:

    Oppo Modelleri:

    Oppo Find X7 -- Oppo Find X7 Ultra -- Oppo Find X6 -- Oppo Find X6 Pro
    Oppo Find X5 -- Oppo Find X5 Pro -- Oppo Find N3 -- Oppo Find N3 Flip
    Oppo Find N2 -- Oppo Find N2 Flip -- Oppo Reno 12 -- Oppo Reno 12 Pro
    Oppo Reno 12F -- Oppo Reno 12F 4G -- Oppo Reno 11 -- Oppo Reno 11F
    Oppo Reno 11 Pro -- Oppo Reno 10 -- Oppo Reno 10 Pro -- Oppo Reno 10 Pro+
    Oppo Reno 9 -- Oppo Reno 9 Pro -- Oppo Reno 9 Pro+ -- Oppo Reno 8T
    Oppo Reno 8T 5G -- Oppo K12 -- Oppo K12x -- Oppo K11
    Oppo K11x -- Oppo F27 -- Oppo F27 Pro+ -- Oppo F25 Pro
    Oppo F23 -- Oppo A3 -- Oppo A3 4G -- Oppo A3x
    Oppo A3x 4G -- Oppo A3 Pro -- Oppo A1 Pro -- Oppo A79 -- Oppo A60

    OnePlus Modelleri:

    OnePlus 12 -- OnePlus 11 -- OnePlus 10 Pro -- OnePlus Ace 3 Pro
    OnePlus Ace 3V -- OnePlus Ace 3 -- OnePlus Ace 2 Pro -- OnePlus Ace 2V
    OnePlus Ace 2 -- OnePlus Ace Pro -- OnePlus Ace Racing -- OnePlus Ace
    OnePlus Nord CE 4

    ColorOS 15 Beklenen Yenilikler

    ColorOS 15'in getireceği yenilikler arasında kilit ekranı ve kontrol merkezinin yenilenmiş bir tasarımla gelmesi yer alıyor. Kullanıcılar kilit ekranında saati farklı konumlara taşıyabilecek, farklı saat fontları seçebilecek ve widget ekleyebilecek. Kontrol merkezi de daha büyük Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri ile yeniden tasarlanacak. Ayrıca, yeni simgeler ve duvar kağıtları, kullanıcı arayüzüne taze bir görünüm katacak.

    Android 15’ten gelen bazı özellikler de ColorOS 15’te yer alacak. Örneğin, hırsızlık tespit kilidi, cihaz çalındığında verileri korumak için cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak. Bunun dışında uydu bağlantı desteği, yapay zeka entegrasyonları ve uygulama arşivleme gibi yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunulacak. ColorOS 15, Android 15 ile entegre bir deneyim sunarak, kullanıcıların daha güvenli ve yenilikçi bir mobil deneyim yaşamalarını amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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