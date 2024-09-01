İşte Android 15 güncellemesini alacak Oppo ve OnePlus modellerinin tam listesi

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Android 15'in geliştirme aşamasında olduğu bu dönemde, birçok marka yeni güncellemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Oppo da bu markalardan biri ve Android 15 tabanlı ColorOS 15 sürümünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. ColorOS 15’in büyük bir tasarım yeniliği getireceği, kilit ekranı ve bildirim panelinde önemli değişiklikler yapacağı, ayrıca birçok yeni özellik ve iyileştirmeler sunacağı konuşuluyor.

Oppo ve OnePlus, ColorOS 15’in beta testlerine başlamayı planlıyor. Geçen yıl, Oppo’nun ColorOS 14’ü Android 14'ün piyasaya sürülmesinden bir ay sonra Kasım ayında yayınladığı göz önüne alındığında, bu yıl da benzer bir zamanlamanın izleneceği tahmin ediliyor. Google, Android 15’i Ekim ayında yayınlamayı planladığı için, ColorOS 15’in Kasım ayında kullanıma sunulması zaten oldukça güçlü bir ihtimal.

ColorOS 15’e Güncelleme Alacak Modeller

Oppo ve OnePlus’ın yeni güncellemeyi hangi cihazlara sunacağına dair resmi bir liste henüz açıklanmasa da, önceki güncellemeler ve cihazların güncelleme politikalarına dayanarak, belirli modellerin güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor. İşte ColorOS 15 güncellemesi alması beklenen bazı Oppo ve OnePlus modelleri:

Oppo Modelleri:

Oppo Find X7 -- Oppo Find X7 Ultra -- Oppo Find X6 -- Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5 -- Oppo Find X5 Pro -- Oppo Find N3 -- Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2 -- Oppo Find N2 Flip -- Oppo Reno 12 -- Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F -- Oppo Reno 12F 4G -- Oppo Reno 11 -- Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro -- Oppo Reno 10 -- Oppo Reno 10 Pro -- Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9 -- Oppo Reno 9 Pro -- Oppo Reno 9 Pro+ -- Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G -- Oppo K12 -- Oppo K12x -- Oppo K11

Oppo K11x -- Oppo F27 -- Oppo F27 Pro+ -- Oppo F25 Pro

Oppo F23 -- Oppo A3 -- Oppo A3 4G -- Oppo A3x

Oppo A3x 4G -- Oppo A3 Pro -- Oppo A1 Pro -- Oppo A79 -- Oppo A60

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OnePlus Modelleri:

OnePlus 12 -- OnePlus 11 -- OnePlus 10 Pro -- OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3V -- OnePlus Ace 3 -- OnePlus Ace 2 Pro -- OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2 -- OnePlus Ace Pro -- OnePlus Ace Racing -- OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 4

ColorOS 15 Beklenen Yenilikler

ColorOS 15'in getireceği yenilikler arasında kilit ekranı ve kontrol merkezinin yenilenmiş bir tasarımla gelmesi yer alıyor. Kullanıcılar kilit ekranında saati farklı konumlara taşıyabilecek, farklı saat fontları seçebilecek ve widget ekleyebilecek. Kontrol merkezi de daha büyük Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri ile yeniden tasarlanacak. Ayrıca, yeni simgeler ve duvar kağıtları, kullanıcı arayüzüne taze bir görünüm katacak.

Android 15’ten gelen bazı özellikler de ColorOS 15’te yer alacak. Örneğin, hırsızlık tespit kilidi, cihaz çalındığında verileri korumak için cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak. Bunun dışında uydu bağlantı desteği, yapay zeka entegrasyonları ve uygulama arşivleme gibi yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunulacak. ColorOS 15, Android 15 ile entegre bir deneyim sunarak, kullanıcıların daha güvenli ve yenilikçi bir mobil deneyim yaşamalarını amaçlıyor.

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Hangi Oppo ve OnePlus modelleri Android 15 güncellemesini alacak?