İşte Android 15 güncellemesini alacak Oppo ve OnePlus modellerinin tam listesi

- ColorOS 15’e Güncelleme Alacak Modeller
- Oppo Modelleri:
- OnePlus Modelleri:
- ColorOS 15 Beklenen Yenilikler
- Yorumlar
Android 15'in geliştirme aşamasında olduğu bu dönemde, birçok marka yeni güncellemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Oppo da bu markalardan biri ve Android 15 tabanlı ColorOS 15 sürümünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. ColorOS 15’in büyük bir tasarım yeniliği getireceği, kilit ekranı ve bildirim panelinde önemli değişiklikler yapacağı, ayrıca birçok yeni özellik ve iyileştirmeler sunacağı konuşuluyor.
Oppo ve OnePlus, ColorOS 15’in beta testlerine başlamayı planlıyor. Geçen yıl, Oppo’nun ColorOS 14’ü Android 14'ün piyasaya sürülmesinden bir ay sonra Kasım ayında yayınladığı göz önüne alındığında, bu yıl da benzer bir zamanlamanın izleneceği tahmin ediliyor. Google, Android 15’i Ekim ayında yayınlamayı planladığı için, ColorOS 15’in Kasım ayında kullanıma sunulması zaten oldukça güçlü bir ihtimal.
ColorOS 15’e Güncelleme Alacak Modeller
Oppo ve OnePlus’ın yeni güncellemeyi hangi cihazlara sunacağına dair resmi bir liste henüz açıklanmasa da, önceki güncellemeler ve cihazların güncelleme politikalarına dayanarak, belirli modellerin güncellemeyi alacağı tahmin ediliyor. İşte ColorOS 15 güncellemesi alması beklenen bazı Oppo ve OnePlus modelleri:
Oppo Modelleri:
Oppo Find X7 -- Oppo Find X7 Ultra -- Oppo Find X6 -- Oppo Find X6 Pro
Oppo Find X5 -- Oppo Find X5 Pro -- Oppo Find N3 -- Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2 -- Oppo Find N2 Flip -- Oppo Reno 12 -- Oppo Reno 12 Pro
Oppo Reno 12F -- Oppo Reno 12F 4G -- Oppo Reno 11 -- Oppo Reno 11F
Oppo Reno 11 Pro -- Oppo Reno 10 -- Oppo Reno 10 Pro -- Oppo Reno 10 Pro+
Oppo Reno 9 -- Oppo Reno 9 Pro -- Oppo Reno 9 Pro+ -- Oppo Reno 8T
Oppo Reno 8T 5G -- Oppo K12 -- Oppo K12x -- Oppo K11
Oppo K11x -- Oppo F27 -- Oppo F27 Pro+ -- Oppo F25 Pro
Oppo F23 -- Oppo A3 -- Oppo A3 4G -- Oppo A3x
Oppo A3x 4G -- Oppo A3 Pro -- Oppo A1 Pro -- Oppo A79 -- Oppo A60
OnePlus Modelleri:
OnePlus 12 -- OnePlus 11 -- OnePlus 10 Pro -- OnePlus Ace 3 Pro
OnePlus Ace 3V -- OnePlus Ace 3 -- OnePlus Ace 2 Pro -- OnePlus Ace 2V
OnePlus Ace 2 -- OnePlus Ace Pro -- OnePlus Ace Racing -- OnePlus Ace
OnePlus Nord CE 4
ColorOS 15 Beklenen Yenilikler
ColorOS 15'in getireceği yenilikler arasında kilit ekranı ve kontrol merkezinin yenilenmiş bir tasarımla gelmesi yer alıyor. Kullanıcılar kilit ekranında saati farklı konumlara taşıyabilecek, farklı saat fontları seçebilecek ve widget ekleyebilecek. Kontrol merkezi de daha büyük Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri ile yeniden tasarlanacak. Ayrıca, yeni simgeler ve duvar kağıtları, kullanıcı arayüzüne taze bir görünüm katacak.
Android 15’ten gelen bazı özellikler de ColorOS 15’te yer alacak. Örneğin, hırsızlık tespit kilidi, cihaz çalındığında verileri korumak için cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak. Bunun dışında uydu bağlantı desteği, yapay zeka entegrasyonları ve uygulama arşivleme gibi yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunulacak. ColorOS 15, Android 15 ile entegre bir deneyim sunarak, kullanıcıların daha güvenli ve yenilikçi bir mobil deneyim yaşamalarını amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.