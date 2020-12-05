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    Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor

    Güney Koreli teknoloji devinin, 600 MP devasa büyüklükte çözünürlüğe sahip yeni bir kamera sensörünü geliştirmekte olduğu, içeriden sızdırılan bilgilerle doğrulanmış oldu.
    2 hf.
    1,9b
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Sektörde paylaştığı doğru sızıntılarla dikkat çeken Ice Universe isimli duyumcu bu yıl Nisan ayında Samsung'un gelecekte insan gözünün yeteneklerini aşabilecek çözünürlüğe sahip 600 megapiksel çözünürlüklü sensörleri piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bu haber, son olarak içeriden sızdırılan bir bilgi ile böyle bir sensörün gerçekten geliştirilme aşamasında olduğu doğrulandı.

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    Samsung'tan 600 MP kamera

    İçeriden gerçekleşen güvenilir bir sızıntı bu sensörün geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı. Sızıntıyı yapan kişi daha önce, Galaxy S20'nin gerçek görüntülerini ve diğer birçok güvenilir bilgiyi ilk yayınlayan kişi olduğundan güvenilir bir kaynak olarak gösteriliyor.

    Sızdırılan görüntü, devasa çözünürlüğe sahip sensörün telefonlardaki konumunu gösteriyor. Yeni sensör telefonun arka kısmının yaklaşık %12'sini kaplayacak. Ayrıca sensör, arka panelde tabandan 22mm yukarıda konumlandırılacak.

    Bu büyük boyutlardaki kamera biriminin gerçekte akıllı telefonlarda nasıl konumlandırılacağı veya tasarımının nasıl olacağı merak konusu. Bunların dışında cihazın depolama kapasitesinin ne kadar olacağı da akıllardaki bir diğer soru.

    Gelecek günler de 600 MP çözünürlüğe  sahip sensör hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.



    https://www.gizchina.com/2020/12/05/samsung-is-preparing-a-600-megapixel-camera-for-smartphones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Günün sonunda 24 mp DSLR’lar tokat manyağı yapacak sonuçta. Boş işler müdürü Samsung Bunun yerine 12 megapiksel ama düzgün çeken bi sensör geliştirsin.
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir resim artik 2 gb olur :D 64 mp kamera bile 10 mb lik resim cekiyor
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    Matt_Murdock (Murat Alper) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung asla ama asla Mobil kamera sektöründe lider olamayacak
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    koçari (ali burak) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    SLR şöyle böyle diyen arkadaşlar. Tamam mp artışı gereksiz ama mp sadece yüksek çözünürlük demek değil. Kayıpsız yakınlaştırma demek ,sıkıştırılınca daha yüksek detay demek vs.

    Bakınız 108 mp kamera. Gayet güzel bir detay vermiş. Yani şu kareyi yakalayabilen bir insan, çok istisnai bir durumu yoksa slr almaz.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10t_pro-review-2177p5.php
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anlamıyorum, lensleri düzeltiyorsunuz tasarımı bozuyorsunuz, yok mu en iyisi
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    Augenbling 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 mpixel bile hakkıyla doldurulamıyorken 600 mpixel %99 oranda boşa hafıza kaplayacak.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Apple’nin ön sensörler tasarımıyla,kulaklık girişiyle, çıkarılamayan bataryasıyla ve kamera mp ile dalga geçen samsung youtubeden tüm bu videolarını sildi. Mp düşüklüğü ile dalga geçen samsung kendisi de düşük ama kaliteli mp sensörlere yöneldi. Şimdi de gelmiş yine 600 mp kemara felan diyor. Ne o kadar büyük fotoğrafı işleyebilen mobil işlemci var ne de o çözünürlükte kaliteli bit oranına sahip sensör var.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi sonunda lens büyüyor.
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boyutu çok uçuk
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    SLR sensörler dururken akıllı ufacık telefon sensörü mu rakip olacakmış.tabi tabiiii
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    Feyzuli 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazılımı geliştirsin MPyi yıllardır geliştirdiler geldikleri yer ortada.
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    1863 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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