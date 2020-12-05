Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Sektörde paylaştığı doğru sızıntılarla dikkat çeken Ice Universe isimli duyumcu bu yıl Nisan ayında Samsung'un gelecekte insan gözünün yeteneklerini aşabilecek çözünürlüğe sahip 600 megapiksel çözünürlüklü sensörleri piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bu haber, son olarak içeriden sızdırılan bir bilgi ile böyle bir sensörün gerçekten geliştirilme aşamasında olduğu doğrulandı.

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Samsung'tan 600 MP kamera

İçeriden gerçekleşen güvenilir bir sızıntı bu sensörün geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı. Sızıntıyı yapan kişi daha önce, Galaxy S20'nin gerçek görüntülerini ve diğer birçok güvenilir bilgiyi ilk yayınlayan kişi olduğundan güvenilir bir kaynak olarak gösteriliyor.

Sızdırılan görüntü, devasa çözünürlüğe sahip sensörün telefonlardaki konumunu gösteriyor. Yeni sensör telefonun arka kısmının yaklaşık %12'sini kaplayacak. Ayrıca sensör, arka panelde tabandan 22mm yukarıda konumlandırılacak.

Bu büyük boyutlardaki kamera biriminin gerçekte akıllı telefonlarda nasıl konumlandırılacağı veya tasarımının nasıl olacağı merak konusu. Bunların dışında cihazın depolama kapasitesinin ne kadar olacağı da akıllardaki bir diğer soru.

Gelecek günler de 600 MP çözünürlüğe sahip sensör hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz.

https://www.gizchina.com/2020/12/05/samsung-is-preparing-a-600-megapixel-camera-for-smartphones/

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