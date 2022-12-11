Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A52, Galaxy M32 ve Galaxy A42 modellerinin ardından daha fazla cihaza Android 13 desteği kazandırmaya devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de Temmuz ayında Android 12 ile tanıtılan Galaxy M13 5G için kararlı Android 13 One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Galaxy M13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

Android 13 güncellemesi Galaxy A13 5G için M136BXXU2BVK3 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, şu anda yalnızca Hindistan kullanıcılarına sunuluyor. Ancak Aralık ayı içerisinde daha fazla bölgede erişime açılacağını söyleyebiliriz.

Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, yeni duvar kağıtları, widget yığınlama özelliği, daha akıcı animasyonlar ve sesli asistan Bixby için yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy M13 5G, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.

Samsung One UI 5.1 güncellemesi için tarih belli oldu 5 gün önce eklendi

Günümüzde yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 için çalışmalarını sürdüren Samsung, Android 13 sürümüne geçiş yapan en hızlı üreticilerden biri olmaya devam ediyor.

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Samsung Galaxy M13 5G Android 13 güncellemesine kavuşuyor