Samsung Galaxy M13 5G Android 13 güncellemesine kavuşuyor

Galaxy M13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı
Android 13 güncellemesi Galaxy A13 5G için M136BXXU2BVK3 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, şu anda yalnızca Hindistan kullanıcılarına sunuluyor. Ancak Aralık ayı içerisinde daha fazla bölgede erişime açılacağını söyleyebiliriz.
Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, yeni duvar kağıtları, widget yığınlama özelliği, daha akıcı animasyonlar ve sesli asistan Bixby için yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy M13 5G, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.
Günümüzde yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 için çalışmalarını sürdüren Samsung, Android 13 sürümüne geçiş yapan en hızlı üreticilerden biri olmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım