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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M13 5G Android 13 güncellemesine kavuşuyor

    Samsung tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürülen Galaxy M13 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesine kavuşuyor. İşte bütçe dostu telefonun kazandığı yeni özellikler
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    Samsung Galaxy M13 5G Android 13 güncellemesine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy A52, Galaxy M32 ve Galaxy A42 modellerinin ardından daha fazla cihaza Android 13 desteği kazandırmaya devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de Temmuz ayında Android 12 ile tanıtılan Galaxy M13 5G için kararlı Android 13 One UI 5.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.

    Galaxy M13 5G için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

    Android 13 güncellemesi Galaxy A13 5G için M136BXXU2BVK3 yapı numaralarıyla geliyor. Ayrıca Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, şu anda yalnızca Hindistan kullanıcılarına sunuluyor. Ancak Aralık ayı içerisinde daha fazla bölgede erişime açılacağını söyleyebiliriz.

    Android 13 tabanlı One UI 5.0, yeni kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, yeni duvar kağıtları, widget yığınlama özelliği, daha akıcı animasyonlar ve sesli asistan Bixby için yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ile geliyor. Ayrıca Samsung'un güncelleme takvimine göre Galaxy M13 5G, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.

    Günümüzde yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23 için çalışmalarını sürdüren Samsung, Android 13 sürümüne geçiş yapan en hızlı üreticilerden biri olmaya devam ediyor. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 6 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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