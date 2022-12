Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji devi Samsung mobil cihazlarını yoğun bir şekilde Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümüne yükseltirken bir yandan da geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de One UI 5.1'in çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler internete düştü.

Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar artıyor 12 sa. önce eklendi

Sammobile internet sitesine göre merakla beklenen Galaxy S23 serisi One UI 5.1 yüklü şekilde piyasaya sürülecek. Bu da yeni ürün yazılımının şirketin bir sonraki amiral gemileriyle birlikte sunulacağını gösteriyor. Koreli kaynaklara göre akıllı telefonlar Şubat ayı başlarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

Tam Boyutta Gör

One UI 5.1 için geri sayım başladı

Bu bilgiler ışığında One UI 5.1'in diğer Samsung cihazlara ancak Galaxy S23 satışa çıktıktan sonra dağıtılacağını söyleyebiliriz. Henüz One UI 5.1'i alacak akıllı telefon ve tabletlerin bir listesi yok. Ancak yeni ürün yazılımının 2021 ve 2022'de piyasaya sürülen çoğu Galaxy cihazı için yayınlanacağı bildiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung One UI 5.1 güncellemesi için tarih belli oldu