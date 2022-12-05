Samsung One UI 5.1 güncellemesi için tarih belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung mobil cihazlarını yoğun bir şekilde Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümüne yükseltirken bir yandan da geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de One UI 5.1'in çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler internete düştü.
Sammobile internet sitesine göre merakla beklenen Galaxy S23 serisi One UI 5.1 yüklü şekilde piyasaya sürülecek. Bu da yeni ürün yazılımının şirketin bir sonraki amiral gemileriyle birlikte sunulacağını gösteriyor. Koreli kaynaklara göre akıllı telefonlar Şubat ayı başlarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.
One UI 5.1 için geri sayım başladı
Bu bilgiler ışığında One UI 5.1'in diğer Samsung cihazlara ancak Galaxy S23 satışa çıktıktan sonra dağıtılacağını söyleyebiliriz. Henüz One UI 5.1'i alacak akıllı telefon ve tabletlerin bir listesi yok. Ancak yeni ürün yazılımının 2021 ve 2022'de piyasaya sürülen çoğu Galaxy cihazı için yayınlanacağı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım