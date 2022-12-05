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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 5.1 güncellemesi için tarih belli oldu

    Samsung yoğun bir şekilde Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini dağıtırken bir yandan da yeni sürüm hazırlığı yapıyor. One UI 5.1'in çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler var.
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    Samsung One UI 5.1 güncellemesi için tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung mobil cihazlarını yoğun bir şekilde Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümüne yükseltirken bir yandan da geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de One UI 5.1'in çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler internete düştü.

    Sammobile internet sitesine göre merakla beklenen Galaxy S23 serisi One UI 5.1 yüklü şekilde piyasaya sürülecek. Bu da yeni ürün yazılımının şirketin bir sonraki amiral gemileriyle birlikte sunulacağını gösteriyor. Koreli kaynaklara göre akıllı telefonlar Şubat ayı başlarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.

    Samsung One UI 5.1 güncellemesi için tarih belli oldu Tam Boyutta Gör

    One UI 5.1 için geri sayım başladı

    Bu bilgiler ışığında One UI 5.1'in diğer Samsung cihazlara ancak Galaxy S23 satışa çıktıktan sonra dağıtılacağını söyleyebiliriz. Henüz One UI 5.1'i alacak akıllı telefon ve tabletlerin bir listesi yok. Ancak yeni ürün yazılımının 2021 ve 2022'de piyasaya sürülen çoğu Galaxy cihazı için yayınlanacağı bildiriliyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 7 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 7 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 11 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 14 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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