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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M13'ün resmi görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un yeni M serisi akıllı telefonunun tasarımı ortaya çıktı. Evan Blass, Galaxy M13 adı altında piyasaya sürülecek cihazın basın görsellerini paylaştı.   
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    Samsung Galaxy M13'ün resmi görüntüleri ortaya çıktı
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass yakında çıkış yapacak Samsung Galaxy M13'ün resmi basın görsellerini yayınladı. Akıllı telefonun önümüzeki birkaç hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

    Samsung Galaxy M13'ün resmi görüntüleri ortaya çıktı
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    Görüntülere bakılırsa cihaz çentikli tasarım ve üçlü arka kamera sistemi ile gelecek. Tasarım olarak geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Galaxy M23'e benzediğini söyleyebiliriz. Teknik özellikleri konusunda ise henüz çok fazla bilgi yok.

    Samsung Galaxy M13'ün resmi görüntüleri ortaya çıktı
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    Kamera ve pil detayları

    Söylentilere göre akıllı telefon 50 megapiksel ana kamera ve 6.000 mAh kapasiteli pil içerecek. Galaxy M13'ün teknik destek sayfası geçen hafta yayınlandı. Ayrıca cihazın Bluetoth SIG tarafından onaylandığını da hatırlatalım. Dolayısı ile çok yakında tanıtılabilir.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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