Samsung Galaxy M13'ün resmi görüntüleri ortaya çıktı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Evan Blass yakında çıkış yapacak Samsung Galaxy M13'ün resmi basın görsellerini yayınladı. Akıllı telefonun önümüzeki birkaç hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Görüntülere bakılırsa cihaz çentikli tasarım ve üçlü arka kamera sistemi ile gelecek. Tasarım olarak geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Galaxy M23'e benzediğini söyleyebiliriz. Teknik özellikleri konusunda ise henüz çok fazla bilgi yok.

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Kamera ve pil detayları

Söylentilere göre akıllı telefon 50 megapiksel ana kamera ve 6.000 mAh kapasiteli pil içerecek. Galaxy M13'ün teknik destek sayfası geçen hafta yayınlandı. Ayrıca cihazın Bluetoth SIG tarafından onaylandığını da hatırlatalım. Dolayısı ile çok yakında tanıtılabilir.

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