Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda

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Bu ayın başlarında Samsung'un Galaxy M11 ve M31 üzerinde çalıştığına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Ancak M20 gibi son derece popüler bir akıllı telefonun devam modelinden bahsedilmemesi herkesi şaşırttı.

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SamMobile internet sitesinin son haberine göre Güney Koreli şirket Galaxy M21'i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. SM-M215F model numarasına sahip akıllı telefon 64 ve 128 GB dahili depolama alanı ile satışa sunulacak.

Şimdilik cihazla ilgili kesin olarak bildiğimiz tek şey bu. Ancak üçlü arka kamera sistemi ve Exynos 9610 ya da 9611 yonga seti ile gelebileceği belirtiliyor. Galaxy M21 kutudan ise muhtemelen Android 10 işletim sistemi yüklü olacak çıkacak.

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2020'nin başlarında piyasada olacaklar

Bununla birlikte Galaxy M11, Galaxy M21 ve Galaxy 31 akıllı telefonların tümünün siyah ve mavi renk seçenekleri ile geleceği bildiriliyor. Ancak her birinin kendine özgü üçüncü bir rengi olacak.

Galaxy M11'in mor, Galaxy M21'in yeşil, Galaxy M31'in ise kırmızı renk seçeneğiyle de tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtiliyor. Tüm bu modeller 2020'nin ilk aylarında mağaza raflarındaki yerlerini alacaklar.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-m21-galaxy-m11-galaxy-m31-color-options