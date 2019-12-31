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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy M11 ve M31 üzerinde çalıştığını daha önce duymuştuk. Şirketin aynı zamanda Galaxy M21 modelini de piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda
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    Bu ayın başlarında Samsung'un Galaxy M11 ve M31 üzerinde çalıştığına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Ancak M20 gibi son derece popüler bir akıllı telefonun devam modelinden bahsedilmemesi herkesi şaşırttı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu"

    SamMobile internet sitesinin son haberine göre Güney Koreli şirket Galaxy M21'i de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. SM-M215F model numarasına sahip akıllı telefon 64 ve 128 GB dahili depolama alanı ile satışa sunulacak.

    Şimdilik cihazla ilgili kesin olarak bildiğimiz tek şey bu. Ancak üçlü arka kamera sistemi ve Exynos 9610 ya da 9611 yonga seti ile gelebileceği belirtiliyor. Galaxy M21 kutudan ise muhtemelen Android 10 işletim sistemi yüklü olacak çıkacak.

    Samsung Galaxy M20'nin gelişmiş versiyonu yolda
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    2020'nin başlarında piyasada olacaklar

    Bununla birlikte Galaxy M11, Galaxy M21 ve Galaxy 31 akıllı telefonların tümünün siyah ve mavi renk seçenekleri ile geleceği bildiriliyor. Ancak her birinin kendine özgü üçüncü bir rengi olacak.

    Galaxy M11'in mor, Galaxy M21'in yeşil, Galaxy M31'in ise kırmızı renk seçeneğiyle de tüketicilerin karşısına çıkacağı belirtiliyor. Tüm bu modeller 2020'nin ilk aylarında mağaza raflarındaki yerlerini alacaklar.



    https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-m21-galaxy-m11-galaxy-m31-color-options Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Alpha Centauri 46 dk.
    tft ekran yapacaklarsa çıkarmasınlar

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    kuasudba 1 sa. yeni yorumcu
    Samsung'un ara modelleri, hele hele ara modellerinin ara modellerini alırken iyice araştırın.

    Rom desteği var mı ?

    Güncelleme alacak mı ?

    gibi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    CyberDiamond 1 sa. kuasudba
    2 temel yazılım güncelleme alıyor samsung cihazları her türlü.

    Samsung firmasını her yerden vurabilirsiniz ama güncelleme alacakmı demeyin. Rakip firmalar bazı modellerine tek bir yazılım güncellemesi bile almazken (ör p-smart 2018) samsung bütün modellerine 2 temel android yazılım güncellemesi veriyor.
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    Moueson 2 sa.
    Samsung aşırı fazla model çıkartmaya mı başladı yoksa bana mı öyle geliyor anlamadım .
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