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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Pekin'de amiral gemisi telefonlarını üretmek ve Ar-Ge departmanına hizmet vermek üzere yeni bir fabrika kurdu. Ultra modern tesiste dakikada 60 telefon üretilebilecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu

    Kasım ayı sonlarında Xiaomi'nin, amiral gemisi akıllı telefonlarının üretimi için bir fabrika kuracağını öğrenmiştik. Pekin'in Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi’nde inşa edilen fabrika, bugün Xiaomi'nin Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Lin Bin tarafından resmen açıldı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu"

    Gelen bilgilere göre fabrika sadece seri modeller üretmeyecek, aynı zamanda Ar-Ge departmanına da hizmet verecek. Lin Bin, akıllı telefon test montajına bile katıldı. Daha doğrusu cihazın arka panelini taktı. Deneyimli yöneticinin bu işlemi yapması, montaj hattındaki robotun hızına kıyasla altı kat daha fazla zaman aldı.

    Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu

    Dakikada 60 telefon üretebilecek

    Xiaomi'nin yeni fabrikası kendisi dışında başka hiçbir markaya hizmet vermeyecek. Fabrikanın büyük olasılıkla Ocak ayında amiral gemisi telefon seri üretimine başlayacağı belirtiliyor. Çinli şirket, son teknolojilerle donatılan ultra modern üretim tesisinde, dakikada 60 akıllı telefon üretebilecek.



    https://www.ithome.com/0/466/068.htm Yorum Yaz
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    IceRulez 2 sa. en beğenilen
    yerli ve milli böyle olur böyle yapılır. biraz örnek alması lazım bizimkilerin.
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    bkadem 1 sa.
    Trump yakında Xiaomi'ye de kafayı takar.
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    r0ket 2 sa.
    yerli ve milli telefon markamızı sölüyorum:
    tctgg
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    Spleace 2 sa.
    Bizim de bu yarışa girme vaktimiz çoktan geldi de geçiyor. Ne güzel araba işine el atmışken bu tür alanlara da girsek kendi markamız kendi ürünümüz kendi fabrikamız olsa.
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    Escapetolife 2 sa.
    Telefon işinde geldikleri nokta bu, elektrikli araba işinde de belki 10 seneye kadar çok yüksek bir üretim hacmine ulaşıp tüm dünyaya satacaklar.
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    IceRulez 2 sa. en beğenilen
    yerli ve milli böyle olur böyle yapılır. biraz örnek alması lazım bizimkilerin.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    babgozd 2 sa. IceRulez
    Bizim de yerli ve milli araba fabrikasının arazisinin yeri belli hep köstek oluyorsunuz ondan gelişmiyoruz. [:\-]
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    koyunsayar 21 dk. IceRulez
    Ürettikleri telefonların kaç tane parçası yerli ve milli onu da yazabilirsin ??
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