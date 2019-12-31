Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu

Kasım ayı sonlarında Xiaomi'nin, amiral gemisi akıllı telefonlarının üretimi için bir fabrika kuracağını öğrenmiştik. Pekin'in Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi’nde inşa edilen fabrika, bugün Xiaomi'nin Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Lin Bin tarafından resmen açıldı.

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Gelen bilgilere göre fabrika sadece seri modeller üretmeyecek, aynı zamanda Ar-Ge departmanına da hizmet verecek. Lin Bin, akıllı telefon test montajına bile katıldı. Daha doğrusu cihazın arka panelini taktı. Deneyimli yöneticinin bu işlemi yapması, montaj hattındaki robotun hızına kıyasla altı kat daha fazla zaman aldı.

Dakikada 60 telefon üretebilecek

Xiaomi'nin yeni fabrikası kendisi dışında başka hiçbir markaya hizmet vermeyecek. Fabrikanın büyük olasılıkla Ocak ayında amiral gemisi telefon seri üretimine başlayacağı belirtiliyor. Çinli şirket, son teknolojilerle donatılan ultra modern üretim tesisinde, dakikada 60 akıllı telefon üretebilecek.

https://www.ithome.com/0/466/068.htm