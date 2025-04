One UI 8'in ilk inceleme videosu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7'nin piyasaya sürmekte zorlanırken, bir yandan da Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün, yeni sürüme ait ekran görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra şimdi de erken bir beta sürümüne ait inceleme videosu ortaya çıktı.

One UI 8 neler getirecek?

SamMobile tarafından paylaşılan video, Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalışan erken bir One UI 8.0 sürümünü gösteriyor. Yazılım, mevcut haliyle One UI 7 ile neredeyse birebir aynı. Yeni özellikler, Samsung'un One UI 7 ile yayınlayabileceği ancak yayınlamamayı seçtiği özellikler gibi görünüyor.

Bunun en büyük örneklerinden biri Now Brief. Şu anda sadece Galaxy S25 serisinde yer alan bu özellik, One UI 8 ile eski cihazlarda da kullanıma sunulacak. One UI 8 ayrıca, kamera uygulamasında log video kaydına da destek sunuyor.

Göze çarpan diğer değişiklikler arasında, dosya paylaşımına olanak sağlayan Quick Share uygulamasının yeniden tasarlanması, Galeri'deki menü seçenekleri ve dosya yöneticisindeki tasarımsal bazı değişikler yer alıyor.

Elbette daha sonraki sürümlerde daha fazla değişikliğe şahit olabiliriz. Ancak yeni sürüm, One UI 7'de olduğu gibi kapsamlı değişiklikler getirmeyecek. Dolayısıyla, One UI 7'de yaşanan gecikmelerin yaşanmayacağını tahmin ediyoruz.

