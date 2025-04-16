Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8'in ilk inceleme videosu ortaya çıktı

    Samsung, One UI 7'nin piyasaya sürmekte zorlanırken, bir yandan da Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni yazılımın erken sürümüne ait ilk inceleme videosu paylaşıldı.
    One UI 8'in ilk inceleme videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7'nin piyasaya sürmekte zorlanırken, bir yandan da Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün, yeni sürüme ait ekran görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra şimdi de erken bir beta sürümüne ait inceleme videosu ortaya çıktı.

    One UI 8 neler getirecek?

    SamMobile tarafından paylaşılan video, Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalışan erken bir One UI 8.0 sürümünü gösteriyor. Yazılım, mevcut haliyle One UI 7 ile neredeyse birebir aynı. Yeni özellikler, Samsung'un One UI 7 ile yayınlayabileceği ancak yayınlamamayı seçtiği özellikler gibi görünüyor.

    Bunun en büyük örneklerinden biri Now Brief. Şu anda sadece Galaxy S25 serisinde yer alan bu özellik, One UI 8 ile eski cihazlarda da kullanıma sunulacak. One UI 8 ayrıca, kamera uygulamasında log video kaydına da destek sunuyor.

    Göze çarpan diğer değişiklikler arasında, dosya paylaşımına olanak sağlayan Quick Share uygulamasının yeniden tasarlanması, Galeri'deki menü seçenekleri ve dosya yöneticisindeki tasarımsal bazı değişikler yer alıyor.

    Elbette daha sonraki sürümlerde daha fazla değişikliğe şahit olabiliriz. Ancak yeni sürüm, One UI 7'de olduğu gibi kapsamlı değişiklikler getirmeyecek. Dolayısıyla, One UI 7'de yaşanan gecikmelerin yaşanmayacağını tahmin ediyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    redli 25 gb tarifem paketi nedir tata araba alınır mı kedi antibiyotik okula gitmemek için yapılması gerekenler kışın klima 30 derecede ısıtır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum