Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe isimli Twitter hesabı, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Samsung Galaxy Note 20+ 5G'nin özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.İlginizi Çekebilir Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı
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SM-N986U model numarasına sahip akıllı telefonun Geekbench test sonuçları Android 10 işletim sistemi ve 8 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Ancak yüksek ihtimalle Samsung cihazın 12 GB RAM'li versiyonunu da çıkaracak.
Snapdragon 865+ platformundan güç alacak
Ice Universe, Galaxy Note 20+ 5G'nin Snapdragon 865+ yonga setinden güç alacağını düşünüyor. Zira Geekbench veritabanında ana işlemci çekirdeğinin saat frekansı 3.09 GHz olarak görünüyor. Snapdragon 865'te bu değer 2.84 Ghz seviyesindeydi.
Samsung'un Galaxy Note20 serisini Ağustos ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1245558896531398659 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kendim note 9 kullanıyorum. Note 8 ile aynı, note 10 dan biraz farklı. Samsung o kadar çok model çıkardı mi ana modellere olan odağını kaybetti resmen
Snapdragon ile gelmezse Turkiye ve Avrupa gibi ulkelere Note20 Plus Note 20 olu dogmustur