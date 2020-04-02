Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe isimli Twitter hesabı, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Samsung Galaxy Note 20+ 5G'nin özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

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SM-N986U model numarasına sahip akıllı telefonun Geekbench test sonuçları Android 10 işletim sistemi ve 8 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Ancak yüksek ihtimalle Samsung cihazın 12 GB RAM'li versiyonunu da çıkaracak.

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Snapdragon 865+ platformundan güç alacak

Ice Universe, Galaxy Note 20+ 5G'nin Snapdragon 865+ yonga setinden güç alacağını düşünüyor. Zira Geekbench veritabanında ana işlemci çekirdeğinin saat frekansı 3.09 GHz olarak görünüyor. Snapdragon 865'te bu değer 2.84 Ghz seviyesindeydi.

Samsung'un Galaxy Note20 serisini Ağustos ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1245558896531398659

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