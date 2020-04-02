Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı

    Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 20 serisinin detayları netleşiyor. Geekbench veritabanında görünen Note 20+ versiyonunun işlemci ve RAM kapasitesi gibi bazı özellikleri açığa çıktı.
    6 gün
    6,4b
    1
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul gören Ice Universe isimli Twitter hesabı, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Samsung Galaxy Note 20+ 5G'nin özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor"

    SM-N986U model numarasına sahip akıllı telefonun Geekbench test sonuçları Android 10 işletim sistemi ve 8 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Ancak yüksek ihtimalle Samsung cihazın 12 GB RAM'li versiyonunu da çıkaracak.

    Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 865+ platformundan güç alacak

    Ice Universe, Galaxy Note 20+ 5G'nin Snapdragon 865+ yonga setinden güç alacağını düşünüyor. Zira Geekbench veritabanında ana işlemci çekirdeğinin saat frekansı 3.09 GHz olarak görünüyor. Snapdragon 865'te bu değer 2.84 Ghz seviyesindeydi.

    Samsung'un Galaxy Note20 serisini Ağustos ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1245558896531398659 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 4 gün
    Bazı arkadaşlar exynos olayına yeni uyanmışlar. Ama bilmediğiniz bir gerçek var, bu ülkede hatrı sayılır bir kitle içindeki işlemciyle ilgilenmiyor. Marka algısı yüksek olduğu için üzerinde samsung yazsın taş ver taş satarsın. E tabi samsung da bu kitleyi tanıyor, biliyor bu yüzden de çok kasmadan istediği fiyata istediği işlemcili cihazı yapıştırıyor. Saf işlemci performansı olarak snapdragona göre daha başarılı olabilir ama serbest kaynak kodları, yazılım uyumluluğu, grafik performansı, ısınma gibi durumlarda hep geride kaldı exynoslar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün
    S serisinin ekranları da devasa büyüyünce Note kalemli versiyon olmaktan hallice oldu. Altı ayda bir amiral gemisi çıkarıyorlar. Telefon al eskisin, değer kaybetsin, bir de güncelleme vermesin
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 6 gün
    Ben note 8 den beri ciddi bir yükseliş göremiyorum samsungda

    Kendim note 9 kullanıyorum. Note 8 ile aynı, note 10 dan biraz farklı. Samsung o kadar çok model çıkardı mi ana modellere olan odağını kaybetti resmen
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 6 gün
    U varyanti beklenendi. ASIL merak edilen Exynos 990 in iyilestirilmis veya AYNISI ile gelmemesidir derim .

    Snapdragon ile gelmezse Turkiye ve Avrupa gibi ulkelere Note20 Plus Note 20 olu dogmustur
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mr. Jingles 6 gün smart1978
    Öyle diyorsun da yıllardır Exynos ile geliyor ve satıyor da. Gönül isterki Snapdragon olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Koronavirüs nedeniyle sayaçları okuma yöntemi değişti 6 gün Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor 6 gün 56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 6 gün Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor 6 gün En son iOS güncellemesi, eski iPhone ve iPad'lerde Facetime problemi yaratıyor 6 gün Nikon, Nisan ayına özel ücretsiz fotoğrafçılık kursları yayınlıyor 6 gün Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor 6 gün The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil 6 gün Toyota, Çinli BYD ile yeni bir elektrikli araç şirketi kurdu 6 gün Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor 6 gün X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi 6 gün Xbox özel kulaklık "Steelseries Arctis 9X incelemesi" 6 gün Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı 6 gün Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm 6 gün Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi 6 gün Esnek beyin elektrotları geliştirildi 6 gün Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı 6 gün PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor 6 gün Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi 6 gün Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı Sonraki Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi 6 gün Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak 6 gün Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu 6 gün PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı: "Kendimi çok iyi hissediyorum" 6 gün YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor 6 gün Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super 6 gün Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak 6 gün 2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi 6 gün Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor 6 gün Sony’den Extra Bass destekli tam kablosuz kulaklık 6 gün THY, tüm dış hat ve belli şehirler hariç tüm iç hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu 1 hf. NASA, SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle düzenlenecek ilk resmi görevin personelini seçti 1 hf. OnePlus 8 Pro resmi basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Zoom uygulamasındaki güvenlik endişeleri, uygulamanın popülaritesi kadar hızlı artıyor! 1 hf. TOGG, Renault’nun pazarlama yöneticisini transfer etti 1 hf. Vaka sayıları illere göre açıklandı! İşte İstanbul'da son durum 1 hf. COVID-19 Humble Bundle harika oyunları harika bir amaçla birleştiriyor 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün güncel durumu: 2148 yeni vaka 1 hf. SiriusXM Premier bir süreliğine ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim