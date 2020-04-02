YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor

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Kısa süre içerisinde büyüyerek günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen TikTok'un bu başarısı, diğer şirketlerinde da iştahını kabartmış durumda.

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YouTube, TikTok'a rakip olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Shorts" isimli özelliğin 2020 sonuna kadar kullanıma sunulması planlanıyor.

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Lisanslı müzikler de sunulacak

Shorts aracılığıyla kullanıcılar kanallarına kısa videolar yükleyebilecekler. Ayrıca YouTube Müzik kütüphanesinde yer alan lisanslı müzikleri de kullanmaları mümkün olacak.

App Annie'nin raporuna göre, TikTok son iki yılda %125 oranında büyüdü. Yüz milyonlarca kullanıcısı olan uygulama özellikle Hindistan, Brezilya ve ABD gibi ülkelerde büyük rağbet görüyor.

https://www.theverge.com/2020/4/1/21203451/youtube-tiktok-competitor-shorts-music-google-report

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