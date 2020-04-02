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    YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor

    Popüler video paylaşım platformu YouTube, TikTok'a rakip olacak yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Shorts isimli özellik sayesinde kullanıcılar kanallarına kısa videolar yükleyebilecekler.
    6 gün
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    10
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor
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    Kısa süre içerisinde büyüyerek günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen TikTok'un bu başarısı, diğer şirketlerinde da iştahını kabartmış durumda.

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    YouTube, TikTok'a rakip olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Shorts" isimli özelliğin 2020 sonuna kadar kullanıma sunulması planlanıyor.

    YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor
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    Lisanslı müzikler de sunulacak

    Shorts aracılığıyla kullanıcılar kanallarına kısa videolar yükleyebilecekler. Ayrıca YouTube Müzik kütüphanesinde yer alan lisanslı müzikleri de kullanmaları mümkün olacak.

    App Annie'nin raporuna göre, TikTok son iki yılda %125 oranında büyüdü. Yüz milyonlarca kullanıcısı olan uygulama özellikle Hindistan, Brezilya ve ABD gibi ülkelerde büyük rağbet görüyor.



    https://www.theverge.com/2020/4/1/21203451/youtube-tiktok-competitor-shorts-music-google-report Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Execuvite (Melik Bey) 6 gün en beğenilen
    Hapı yuttuk.
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    001ATB (Ahmet Turan) 6 gün
    Sizce de şu sosyal medya ya artık bir denetim mekanizması gelmesi gerekmiyor mu?
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    Hap'ı yuttuk desenize
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    hüs62 3 gün
    arkadaşlar, benim telefon beklemedeyken ve ya açıkken tiktoktan canlı yayın bildirimi gelmiyor. şu isimli kişi canlı yayın başlattı diye bildirim. 2-3 ay öncesine kadar çalışıyordu geçen gün dikkat ettim de gelmiyor takip ettiklerimden canlı yayın bildirimi. bu her kesde böyle mi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    pcwolf28 4 gün
    Zeka artışı olacak desenize!!
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 4 gün
    Tiktokcular gelenekcidir..
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    youtube tiktoku geçemez çünkü tiktokun zaten hayli hazırda bir kitlesi var
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    001ATB (Ahmet Turan) 6 gün
    Sizce de şu sosyal medya ya artık bir denetim mekanizması gelmesi gerekmiyor mu?
    Yanıtla +4
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    Execuvite (Melik Bey) 6 gün en beğenilen
    Hapı yuttuk.
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