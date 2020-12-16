Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı

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Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy Note akıllı telefon serisini sonlandıracağına yönelik haberler çıkmıştı. Ancak şirket bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

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Koreli haber ajansı Yonhap News'e göre Samsung önümüzdeki yıl Galaxy Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak 2022'de ne olacağı hala belirsiz.

Ajansa açıklama yapan bir Samsung yetkilisi isminin açıklanmaması koşuluyla "Gelecek yıl Galaxy Note serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz" dedi.

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Galaxy S21'e S Pen desteği

Bu arada Samsung Electronics mobil cihaz biriminin başkanı Tae-moon Roh, yaklaşan amiral gemilerinden biri olan Galaxy S21'in S Pen desteği sunacağını doğruladı. Sızıntılara göre bu cihaz, serinin en üst modeli Galaxy S21 Ultra olacak.

Galaxy S21 serisinin önümüzdeki ay tanıtılacağını hatırlatalım. Lansmanda akıllı telefonlara ek olarak aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modelinin de duyurulması bekleniyor.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20201216007800320

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