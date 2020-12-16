Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Note serisi üretimden kaldıracağına yönelik haberler çıkmıştı. Kore basınına konuşan bir şirket yetkilisi böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı
    5 gün
    1,6b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un önümüzdeki yıl Galaxy Note akıllı telefon serisini sonlandıracağına yönelik haberler çıkmıştı. Ancak şirket bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak

    Koreli haber ajansı Yonhap News'e göre Samsung önümüzdeki yıl Galaxy Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak 2022'de ne olacağı hala belirsiz.

    Ajansa açıklama yapan bir Samsung yetkilisi isminin açıklanmaması koşuluyla "Gelecek yıl Galaxy Note serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz" dedi.

    Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21'e S Pen desteği

    Bu arada Samsung Electronics mobil cihaz biriminin başkanı Tae-moon Roh, yaklaşan amiral gemilerinden biri olan Galaxy S21'in S Pen desteği sunacağını doğruladı. Sızıntılara göre bu cihaz, serinin en üst modeli Galaxy S21 Ultra olacak.

    Galaxy S21 serisinin önümüzdeki ay tanıtılacağını hatırlatalım. Lansmanda akıllı telefonlara ek olarak aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modelinin de duyurulması bekleniyor.



    https://en.yna.co.kr/view/AEN20201216007800320 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    canmania (ismail can) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu yıl s21+ ile kalem olayını deneyip satışlara göre 2022'de karar verecekler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R0llingMan 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung en doğru işi note.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SeniorGrandMaster 5 gün ( Mesaj Silindi )
    20 bin tl olur artik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Note serisinin daha çok ekmeğini yerler Samsung suyunu çıkarır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Google Fotoğraflar artık normal fotoğraflarınızı üç boyutlu gibi gösterebilecek 5 gün Huawei HiCar akıllı araç ekranı ortaya çıktı 5 gün Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı 5 gün Xiaomi Mi Reader Pro e-kitap okuyucu duyuruldu 5 gün CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yana 1 milyar dolar kaybetti 5 gün Bitcoin fiyatı 20 bin doları geçti 5 gün Nvidia RTX A6000 duyuruldu: Son kullanıcıda en hızlı Ampere kartı 5 gün Apple'dan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geliyor: AirPods Pro Lite 5 gün HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü 5 gün The Witcher'ın 2. sezonundan yeni görseller paylaşıldı 5 gün Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir 5 gün Snapdragon 678 yonga seti duyuruldu 5 gün Samsung Galaxy S21'in ön panel görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Yarı iletken devi TSMC, indirimi sonlandırdı: Telefon fiyatları artabilir 5 gün YouTube daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı 5 gün Subaru, Avrupa pazarı için elektrikli SUV geliştirdiğini duyurdu 5 gün Resmen açıklandı: Periscope kapanıyor 5 gün Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı 5 gün Arçelik ve Hitachi ortaklığı resmen doğrulandı 5 gün Çin aşısını olduk! Covid-19 aşı denemelerine katılan Gün Oksay anlatıyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı Sonraki Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir 6 gün Vin Diesel'in başrolde olduğu ARK II, çıkışında Xbox Series'e özel olacak 6 gün Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir 6 gün Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor 6 gün Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı 6 gün İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı 6 gün Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak 6 gün Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek 6 gün Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı 6 gün Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık 6 gün Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz 6 gün RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor 6 gün Apple gelecek yıl 230 milyon iPhone satmayı hedefliyor 6 gün Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti 6 gün KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı 6 gün Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor 6 gün EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi 6 gün Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor 6 gün Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız