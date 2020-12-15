Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor

Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonlarıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.
Ayrıca Bkz. "App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey"İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları
Ünlü duyumcunun aktardığı bilgiye göre Çinli şirket seri kapsamında sadece Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro modellerini değil aynı zamanda Mi 11 Pro+ varyantını da piyasaya sürecek.
Cihaz, "Xiaomi Mi 11 Venti" kod adına sahip. Her üç modelin de 29 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlar, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 888 yonga setini temel alacaklar.
"Kusursuz bir cihaz olacak"
Digital Chat Station, Xiaomi Mi 11 Pro+ modelini "kusursuz" olarak tanımlıyor. Piyasadaki mevcut tüm amiral gemisi telefonlarla rekabet edebilecek güçlü, şık ve pahalı bir model olacak.
Cihazda 2K+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran göreceğiz. Ayrıca 100W yüksek hızlı kablolu şarj ve hızlı kablosuz şarj desteği de gelen haberler arasında.
Xiaomi Mi 11 Pro+ ile ilgili tüketicilerin öğrenmek isteyeceği konuların başında elbette fiyat etiketi geliyor. Çin'den gelen raporlara bakılırsa akıllı telefon 800 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak.
Kaynakça https://www.gizmochina.com/2020/12/15/xiaomi-mi-11-pro-plus-flagship-leak/ https://weibo.com/6048569942/JypZ6hKEb Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Her başlığın altına girip o paraya iPhone alınır yazan bir kitle türedi.
Ya arkadaşlar gidin alın, kimse sizi tutmuyor. Oysa eski iPhonecuların bir kısmı şimdi Redmi Note alabiliyor. Çoğu da memnun.
800 dolar olacağı söylenen model iPhone 12 rakibi değil, 12 Pro Max rakibi. Onun fiyatı 1100 dolar + Amerikan vergileri, hangi eyaletten alınıyorsa artık... O da %10 desek 1200 doları geçer.
Hiçbir şey bilmeyip sadece Apple'ın fiyatlarına göz gezdiren bile bazı gerçeklerin farkına varır. Bir telefona konan veya konmayan her ürünün fiyata etki vardır.
Örnek OLED bir ekran koyarsanız fiyat artar. Örnek daha büyük bir OLED ekran koyarsanız fiyat daha da artar. Örnek depolama kapasitesini arttırsanız fiyat artar. Örnek ekstra bir kamera koyarsanız fiyat artar.
11.000 TL'ye 64GB iPhone 12 alacağına 6000TL'ye 256GB Mi 10T Pro al hızlı şarj, 144Hz ekran keyfi yaşa, üstüne bir de tatile git mi diyelim yani?