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    Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor

    Çin'den gelen yeni haberlere göre Xiaomi Mi 11 serisi kapsamında iki değil tam üç farklı model piyasaya sürülecek. Amiral gemisi telefonların en göz alıcısı ise Mi 11 Pro+ versiyonu olacak.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor
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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonlarıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

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    Ünlü duyumcunun aktardığı bilgiye göre Çinli şirket seri kapsamında sadece Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro modellerini değil aynı zamanda Mi 11 Pro+ varyantını da piyasaya sürecek.

    Cihaz, "Xiaomi Mi 11 Venti" kod adına sahip. Her üç modelin de 29 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlar, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 888 yonga setini temel alacaklar.

    Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor
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    "Kusursuz bir cihaz olacak"

    Digital Chat Station, Xiaomi Mi 11 Pro+ modelini "kusursuz" olarak tanımlıyor. Piyasadaki mevcut tüm amiral gemisi telefonlarla rekabet edebilecek güçlü, şık ve pahalı bir model olacak.

    Cihazda 2K+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran göreceğiz. Ayrıca 100W yüksek hızlı kablolu şarj ve hızlı kablosuz şarj desteği de gelen haberler arasında.

    Xiaomi Mi 11 Pro+ ile ilgili tüketicilerin öğrenmek isteyeceği konuların başında elbette fiyat etiketi geliyor. Çin'den gelen raporlara bakılırsa akıllı telefon 800 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak.



    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2020/12/15/xiaomi-mi-11-pro-plus-flagship-leak/ https://weibo.com/6048569942/JypZ6hKEb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen marsk35
    Xiaomi'nin bu cihazları Türkiye'yi düşünerek çıkarmadığı ortada zaten. Türkiye gibi muz cumhuriyetlerini Poco gibi markalar haklar, bizim neyimize xiaomi filan, lüks yani... Taharet musluğunu temizlik, telefon üretmeyi değil, satın almayı gelişmişlik olarak gören bir karadelikten başka bir şey değiliz.
    Xiaomi'nin bu cihazları Türkiye'yi düşünerek çıkarmadığı ortada zaten. Türkiye gibi muz cumhuriyetlerini Poco gibi markalar haklar, bizim neyimize xiaomi filan,...
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    Guaire (Tayfun ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) marsk35
    Daha geçen gün iPhone 12 Mini'nin satışları berbat durumda olduğu için 700 dolarlık fiyatını pahalı olarak öne sürenler geldi aklıma.

    Her başlığın altına girip o paraya iPhone alınır yazan bir kitle türedi.

    Ya arkadaşlar gidin alın, kimse sizi tutmuyor. Oysa eski iPhonecuların bir kısmı şimdi Redmi Note alabiliyor. Çoğu da memnun.

    800 dolar olacağı söylenen model iPhone 12 rakibi değil, 12 Pro Max rakibi. Onun fiyatı 1100 dolar + Amerikan vergileri, hangi eyaletten alınıyorsa artık... O da %10 desek 1200 doları geçer.

    Hiçbir şey bilmeyip sadece Apple'ın fiyatlarına göz gezdiren bile bazı gerçeklerin farkına varır. Bir telefona konan veya konmayan her ürünün fiyata etki vardır.

    Örnek OLED bir ekran koyarsanız fiyat artar. Örnek daha büyük bir OLED ekran koyarsanız fiyat daha da artar. Örnek depolama kapasitesini arttırsanız fiyat artar. Örnek ekstra bir kamera koyarsanız fiyat artar.

    11.000 TL'ye 64GB iPhone 12 alacağına 6000TL'ye 256GB Mi 10T Pro al hızlı şarj, 144Hz ekran keyfi yaşa, üstüne bir de tatile git mi diyelim yani?
    Daha geçen gün iPhone 12 Mini'nin satışları berbat durumda olduğu için 700 dolarlık fiyatını pahalı olarak öne sürenler geldi aklıma. Her başlığın altı...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    marsk35 (mehmet kaya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    800 dolara iphone 12 alınırken 1 sene sonra bu hangi telefon diye sorulmayacak bir markanın telefonununa bu paralar verilmez ülkemizde. 2 sene sonra 2. Elde parada etmez.
    800 dolara iphone 12 alınırken 1 sene sonra bu hangi telefon diye sorulmayacak bir markanın telefonununa bu paralar verilmez ülkemizde. 2 sene sonra 2. Elde par...
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    3 Yanıt Yanıtla +21
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle Mi 11 Pro yine fark atacaktır. Zaten Mi 10 Ultra, iphone'u ezip geçiyor. Mi 10T de tam bir fiyat performans canavarı
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    ReaLGz 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Alakasız bir konuya gelip çomar gibi "Apple candır gerisi heyecandır" yazıp gidiyorum. İyi günler
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    BOLDVIPER 4 gün ( Mesaj Silindi )
    şu tiple ve ve o paraya aslaa alınmazz
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben hala şu ekrandaki delikten kurtulmayı bekliyorum o güne kadar mi 6 yla mutlu mesut devam
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende M9 T Pro kullanıyorum 1 yıldır..çatır çatır çalışıyor, taş gibi telefon.. 128 Gb, 2.8 işlemci 6 GB hazıfa. Ne Samsung nede ıpone'a bir kuruş para vermem bir daha.. Yeni M11'i bekliyorum..
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonun detaylı özellkleri açıklandığında daha tutarlı bir karşılaştırma yapabiliriz ancak ilk bakışta değinmek istediğim bir nokta var.

    Bu "kusursuz" olacağı ifade edilen telefon 800USD gel gelelim Sony'nin amiral gemilerinden Xperia 1 II 60Hz ekran, muhtemelen daha kötü kamera (en azından görüntü işleme ve yazılım konusunda), daha düşük RAM ve fiyat etkiketi 1200USD. Neden Sony'nin başarısız olduğuna dair emarelerden sadece bir tanesi.

    Elbette burada Xiaomi konusunda neden Sony'yi tartışıyorsun diyebilirsiniz, esasında Xperia 1 II benim çok ümitli olduğum bir cihazdı, aslında başarısız da demek pek adil olmaz ama benim için kocaman bir hayal kırıklığı (hala). Sony Mobile hakkında da detaylı bir analiz yazmak istiyorum, görünce ufak referans olsun istedim.
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    Evil Clown (furkan saygaç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi8 Lite 6GB ram olan versiyonu kullanıyorum. Telefonu alalı tam 2 sene oldu hala oldukça akıcı ve stabil çalışıyor ve ekran kasa oranı vs. şahane bir telefon. Muhtemelen bir sonraki telefonumda xiaomi olur fakat bu fiyatlardan satması ülkemizde çok zor. Bizde her ürün ikinci el fiyatına göre değerlendirildiği için iphone'un bu konuda net üstünlüğü var.
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    Forumuser31 6 gün ( Mesaj Silindi )
    S21 Ultra iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro Plus/P50 Pro Plus alınır hatta düz modelleri bile bu Dandirikoamiden iyidir
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    samsung amiral gemisi fiyatına ya da iphone fiyatına xiaomi,huawei,oppo gibi markalar telefon satamaz.bunu öğrenemediler.zaten bunların amiral gemi satışları da ortada.bir de kafa tutacak demişler fıkra mı :)
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    FlyingUnderpants 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Her telefon haberinin altında (günde yaklaşık 20 haber) iphone android tartışıyoruz. 20 senedir. Ben dahil. İflah olmayız.
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) FlyingUnderpants
    Bayılıyorum bu babasının şirketiymiş gibi savunanlara. Bir de üzerine hakaret boyutuna gelecek şekilde tartışılıyor. Bana Apple uyuyor, Apple kullanıyorum. İsteyen Xiaomi alsın, memnunsa güle güle kullansın.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    24138 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    Xiaomi Mi 11 Pro+, amiral gemisi ve Mobil Teknolojiler
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