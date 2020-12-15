Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonlarıyla ilgili yeni detaylar paylaştı.

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Ünlü duyumcunun aktardığı bilgiye göre Çinli şirket seri kapsamında sadece Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro modellerini değil aynı zamanda Mi 11 Pro+ varyantını da piyasaya sürecek.

Cihaz, "Xiaomi Mi 11 Venti" kod adına sahip. Her üç modelin de 29 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonlar, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 888 yonga setini temel alacaklar.

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"Kusursuz bir cihaz olacak"

Digital Chat Station, Xiaomi Mi 11 Pro+ modelini "kusursuz" olarak tanımlıyor. Piyasadaki mevcut tüm amiral gemisi telefonlarla rekabet edebilecek güçlü, şık ve pahalı bir model olacak.

Cihazda 2K+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran göreceğiz. Ayrıca 100W yüksek hızlı kablolu şarj ve hızlı kablosuz şarj desteği de gelen haberler arasında.

Xiaomi Mi 11 Pro+ ile ilgili tüketicilerin öğrenmek isteyeceği konuların başında elbette fiyat etiketi geliyor. Çin'den gelen raporlara bakılırsa akıllı telefon 800 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak.

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