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    Samsung Galaxy S11 üretimi için ilk adım atıldı

    Üretime hazır hale gelen Samsung Galaxy S11 serisi için önemli bir aşamaya geçildi. Amiral gemisi telefonlarda kullanılacak baskılı devre kartlarının (PCB) seri üretimi başladı.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11 üretimi için ilk adım atıldı
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    Samsung Galaxy S11 serisi tamamlandı ve artık üretime hazır. Gelen yeni bilgilere göre akıllı telefonlarda kullanılacak baskılı devre kartlarının (PCB) seri üretimi başladı. Samsung'un yeni amiral gemilerinde kullanılacak devre kartları DAP tarafından üretiliyor.

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    Güney Koreli şirket Samsung'un en büyük üç tedarikçisinden biri konumunda. DAP daha önce ağırlıklı olarak uygun fiyatlı modeller için bileşen üretiyordu. Ancak şirketin gelecekte Samsung'un amiral gemisi modelleri için daha fazla PCB kartı siparişi alması bekleniyor.

    Samsung Galaxy S11 üretimi için ilk adım atıldı
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    Ana tedarikçi kardeş şirket

    Tabii ki bu durum DAP'ın finansal durumuna da olumlu yansıyacak. Zira üst sınıf modellerde kullanılan bileşenlerin daha pahalı olduğu bir gerçek.

    Bu yıl Samsung akıllı telefonlardaki PCB kartlarının ana tedarikçisi arzın %30'luk kısmını karşılayan kardeş şirket Samsung Electro-Mechanics oldu. İkinci sırada %20'lik payla Korean Circuit bulunuyor. DAP ise %15 ile üçüncü sırada.



    https://www.ithome.com/0/464/612.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 35 dk.
    Turkiye icin Snapdragon modelini getirsinler. Bir ihtimal albenisi olur.. Malum Google uygulamalari hizmetleri ile yuklu gelmeyecek ...
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