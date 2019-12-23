Samsung Galaxy S11 üretimi için ilk adım atıldı

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Samsung Galaxy S11 serisi tamamlandı ve artık üretime hazır. Gelen yeni bilgilere göre akıllı telefonlarda kullanılacak baskılı devre kartlarının (PCB) seri üretimi başladı. Samsung'un yeni amiral gemilerinde kullanılacak devre kartları DAP tarafından üretiliyor.

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Güney Koreli şirket Samsung'un en büyük üç tedarikçisinden biri konumunda. DAP daha önce ağırlıklı olarak uygun fiyatlı modeller için bileşen üretiyordu. Ancak şirketin gelecekte Samsung'un amiral gemisi modelleri için daha fazla PCB kartı siparişi alması bekleniyor.

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Ana tedarikçi kardeş şirket

Tabii ki bu durum DAP'ın finansal durumuna da olumlu yansıyacak. Zira üst sınıf modellerde kullanılan bileşenlerin daha pahalı olduğu bir gerçek.

Bu yıl Samsung akıllı telefonlardaki PCB kartlarının ana tedarikçisi arzın %30'luk kısmını karşılayan kardeş şirket Samsung Electro-Mechanics oldu. İkinci sırada %20'lik payla Korean Circuit bulunuyor. DAP ise %15 ile üçüncü sırada.

https://www.ithome.com/0/464/612.htm