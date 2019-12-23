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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo, MWC 2020 etkinliğinde bir sürpriz yapabilir

    Vivo, Şubat ayında düzenlenecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde ev sahipliği yapacağı etkinlik için davetiye gönderimine başladı. Şirket Barcelona'da katlanabilir telefonunu sahneye çıkarabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Vivo, MWC 2020 etkinliğinde bir sürpriz yapabilir
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    2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) yaklaştıkça teknoloji şirketleri düzenleyecekleri etkinlikler için davetiye gönderimine başladı. Çinli akıllı telefon markası Vivo da MWC 2020'ye katılacağını ve 23 Şubat'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de"

    Lansman davetiyesi çok fazla detay içermiyor. Sadece lansmanın gerçekleştirileceği mekan ve tarih hakkında bilgiler var. Arka planda ise şirketin sahneye çıkarması muhtemel yeni ürünü hakkında tek ipucu olarak değerlendirebileceğimiz "V" harfi dikkat çekiyor.

    Vivo, MWC 2020 etkinliğinde bir sürpriz yapabilir
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    Katlanabilir telefon mu geliyor?

    Söz konusu "V" harfinin katlanabilir akıllı telefonu temsil edebileceği düşünülüyor. Bildiğiniz üzere son dönemde birçok üretici katlanabilir telefon çıkardı. Bunlar arasında Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Motorola RAZR (2019) bulunuyor. Ayrıca Vivo'nun en yakın rakipleri Xiaomi ve Oppo da bu yönde bir hazırlık içerisinde.

    Bunun dışında "V" harfinin yeni nesil Vivo V serisi bir akıllı telefona da işaret edebileceği söyleniyor. Çinli şirket bu yıl Vivo V17 serisini piyasaya sürmüştü. Tanıtılacak bir sonraki telefonun Vivo V19 Pro olarak adlandırılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    https://www.gsmarena.com/vivo_is_launching_a_new_smartphone_at_mwc_2020_on_february_23-news-40687.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    scan 41 dk.
    Eskiden ülkelerin rekabet alanıydı mobil cihazlar. Nokia, Ericsson, Sony, Motorola, Panasonic, Blackberry vs vs. Rekabetin kullanıcıya getirdiği bir heyecan vardı. Şimdi ise bir tarafta Apple ekosistemi diğer tarafta da bir birinin aynısı çöp yığınıma dönüşmüş cihazlar.

    Kullanıcı olarak hiç heyecanlandırmıyor beni
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