Vivo, MWC 2020 etkinliğinde bir sürpriz yapabilir

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2020 Mobil Dünya Kongresi (MWC) yaklaştıkça teknoloji şirketleri düzenleyecekleri etkinlikler için davetiye gönderimine başladı. Çinli akıllı telefon markası Vivo da MWC 2020'ye katılacağını ve 23 Şubat'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.

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Lansman davetiyesi çok fazla detay içermiyor. Sadece lansmanın gerçekleştirileceği mekan ve tarih hakkında bilgiler var. Arka planda ise şirketin sahneye çıkarması muhtemel yeni ürünü hakkında tek ipucu olarak değerlendirebileceğimiz "V" harfi dikkat çekiyor.

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Katlanabilir telefon mu geliyor?

Söz konusu "V" harfinin katlanabilir akıllı telefonu temsil edebileceği düşünülüyor. Bildiğiniz üzere son dönemde birçok üretici katlanabilir telefon çıkardı. Bunlar arasında Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Motorola RAZR (2019) bulunuyor. Ayrıca Vivo'nun en yakın rakipleri Xiaomi ve Oppo da bu yönde bir hazırlık içerisinde.

Bunun dışında "V" harfinin yeni nesil Vivo V serisi bir akıllı telefona da işaret edebileceği söyleniyor. Çinli şirket bu yıl Vivo V17 serisini piyasaya sürmüştü. Tanıtılacak bir sonraki telefonun Vivo V19 Pro olarak adlandırılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.gsmarena.com/vivo_is_launching_a_new_smartphone_at_mwc_2020_on_february_23-news-40687.php