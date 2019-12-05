Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yüksek kaliteli "şeffaf kılıf" görselleri yayınlandı. AndroidLovers adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görseller merakla beklenen akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını net şekilde gösteriyor.
Galaxy S11e'nin ekranında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik yer alıyor. Arka tarafında ise dikdörtgen şeklinde oldukça büyük bir kamera modülünün yer aldığını görüyoruz. Akıllı telefon üçlü kamera sistemi ile piyasaya sürülecek.
MWC 2020'de resmiyet kazanacak
Cihazın alt kısmında USB Type-C portu yer alıyor. 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması dikkat çeken detaylar arasında. Galaxy S11e'nin 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (9.1 mm kamera çıkıntısı dahil) boyutlarında olduğu söyleniyor Ayrıca ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile gelecek.
Akıllı telefon belirli ülkelerde Snapdragon 865 geri kalanında ise Exynos 990 yonga setiyle satışa sunulacak. Samsung Galaxy S11'in gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
https://twitter.com/androiddlovers/status/1202198629286461442 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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