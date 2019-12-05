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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı

    Kılıf üreticileri yeni akıllı telefonlarla ilgili merakımızı gidermeye devam ediyor. Galaxy S11e için hazırlanan şeffaf kılıf görselleri cihazın tasarımını tüm detaylarıyla açığa çıkardı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı
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    Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yüksek kaliteli "şeffaf kılıf" görselleri yayınlandı. AndroidLovers adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görseller merakla beklenen akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını net şekilde gösteriyor.

    Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı
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    Galaxy S11e'nin ekranında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik yer alıyor. Arka tarafında ise dikdörtgen şeklinde oldukça büyük bir kamera modülünün yer aldığını görüyoruz. Akıllı telefon üçlü kamera sistemi ile piyasaya sürülecek.

    Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı
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    MWC 2020'de resmiyet kazanacak

    Cihazın alt kısmında USB Type-C portu yer alıyor. 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması dikkat çeken detaylar arasında. Galaxy S11e'nin 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (9.1 mm kamera çıkıntısı dahil) boyutlarında olduğu söyleniyor Ayrıca ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile gelecek.

    Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon belirli ülkelerde Snapdragon 865 geri kalanında ise Exynos 990 yonga setiyle satışa sunulacak. Samsung Galaxy S11'in gelecek yıl Şubat ayında gerçekleştirilecek 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.



    https://twitter.com/androiddlovers/status/1202198629286461442 Yorum Yaz
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    İlkerA. 1 hf. en beğenilen
    Allah kahretsin, ne güzel, boyutlarıyla fark yaratan 14 cm'lik telefonu, 15cm yapıp telefon pazarına bir kürek daha eklediler. Hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Moueson 1 hf.
    Bir kerede bir şeyi beğenin be! Her markanın her telefonunu eleştiriyorsunuz. Yok kamerası çirkin , yok çok büyük , yok çentik/delik olmasaymış , yok şu telefona benziyormuş , yok özellikleri kötü falan filan .... Daha %100 yerli telefon bile üretemeyen bir ülkenin vatandaşışın neyi eleştiriyorsun. Ben telefonu gayet beğendim zaten telefonların tasarım anlamında en üst noktada olduklarını düşünüyorum artık o yüzden her markanın birbirine benzemesi normal. Sonuç olarak piyasa girse deli gibi satacak telefonun burada yerden yere vurulması gerçekten ironik .
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    Biyturs_OnSr 1 hf. Moueson
    :) Ücretsiz dağıtılmıyor bu telefonlar, insanlar para ödüyor. Paşa paşa eleştirilir. Günün sonunda kişi en az eleştirdiği telefonu seçer. Hiç eleştirilmeyen bir telefon olsaydı zaten herkes alır, onu kullanırdı.
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    12 Angry Men 1 hf.
    Samsung iyice batırmaya başladı. Bu kafayla giderse çinliler yüzünden iyice satışları geriler.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sonra iPhone çakması demesinler
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    m_blue 1 hf.
    S11 değil bu telefon, boş haber.
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    İlkerA. 1 hf. en beğenilen
    Allah kahretsin, ne güzel, boyutlarıyla fark yaratan 14 cm'lik telefonu, 15cm yapıp telefon pazarına bir kürek daha eklediler. Hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    koyunsayar 1 hf. İlkerA.
    Dostum bence ideali 17 cm
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    nikony 1 hf.
    iphone ve android gittikçe çirkinleşiyor.
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    samsung, galaxy s11e ve
    5 etiket daha tasarım kılıf Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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