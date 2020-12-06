Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı

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Sızan bilgilere göre Google, Pixel ailesine yeni model daha kazandırmak üzere. Pixel XE olarak adlandırılacağı iddia edilen akıllı telefonun canlı görüntüleri, bizi nasıl bir cihazın beklediği konusunda merakları gideriyor.

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Önümüzdeki yıl satışa çıkabilir

Yeni akıllı telefonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Google Pixel XE'nin sızan görüntüleri ise cihazın iki SIM kart yuvasına, NFC'ye, delikli selfie kamerasına ve bir hayli kalın çerçevelere sahip olacağını ortaya koymakta. Görüntüler istediğimiz kadar keskin ve ayrıntılı olmasa da, önceki Pixel telefonlarda olduğu gibi telefonun sağ tarafında ses düğmeleri olduğunu görmek mümkün.

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Fotoğraflar kasanın arkasını göstermiyor, bu nedenle ana kameranın hangi yapılandırmaya sahip olduğu net değil. Donanım bileşeni hakkında da çok az bilgi var. Kaynaklar yalnızca 1.8 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcinin varlığından bahsediyor. Google Pixel XE'nin hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını da belirtelim.

https://www.gsmarena.com/a_new_google_pixel_xe_smartphone_surfaces_in_a_set_of_live_photos-news-46591.php

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