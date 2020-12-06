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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı

    Yeni bir Google Pixel akıllı telefon modeli yolda olabilir. Pixel XE olarak adlandırılan cihazın canlı görüntüleri internete sızmış durumda.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı
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    Sızan bilgilere göre Google, Pixel ailesine yeni model daha kazandırmak üzere. Pixel XE olarak adlandırılacağı iddia edilen akıllı telefonun canlı görüntüleri, bizi nasıl bir cihazın beklediği konusunda merakları gideriyor.

    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor"

    Önümüzdeki yıl satışa çıkabilir

    Yeni akıllı telefonun önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Google Pixel XE'nin sızan görüntüleri ise cihazın iki SIM kart yuvasına, NFC'ye, delikli selfie kamerasına ve bir hayli kalın çerçevelere sahip olacağını ortaya koymakta. Görüntüler istediğimiz kadar keskin ve ayrıntılı olmasa da, önceki Pixel telefonlarda olduğu gibi telefonun sağ tarafında ses düğmeleri olduğunu görmek mümkün.

    Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı
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    Fotoğraflar kasanın arkasını göstermiyor, bu nedenle ana kameranın hangi yapılandırmaya sahip olduğu net değil. Donanım bileşeni hakkında da çok az bilgi var. Kaynaklar yalnızca 1.8 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemcinin varlığından bahsediyor. Google Pixel XE'nin hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı konusunda ise henüz bir bilginin olmadığını da belirtelim.



    https://www.gsmarena.com/a_new_google_pixel_xe_smartphone_surfaces_in_a_set_of_live_photos-news-46591.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık heyecanlandırmıyor. Zaten kimse eskisi gibi one+ ve pixel modellerini takip de etmiyor.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nokia gibi pazarda tutunamayan markalar
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöpixel
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Günlük girip bakmıyor musunuz siteler 2 günlük olayı bize veriyorsunuz?
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