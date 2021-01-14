Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör

Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini tanıtılıyor. Tanıtımın hemen öncesinde telefonun Türkiye fiyatları duyuruldu.

İlginizi Çekebilir

Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı

Serinin düşük fiyatlı üyesi Galaxy S21 5G’nin Türkiye fiyatı 9999 TL, Galaxy S21+ 5G’nin fiyatı 12999 TL, Galaxy S21 Ultra 5G’nin fiyatı ise 15999 TL olarak belirlendi. Telefonlar 19 Ocak 2021'den itibaren sahiplerine gönderilecek.

Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL

Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 12.999 TL

Galaxy S21+ 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL

Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

Tam Boyutta Gör

Ön sipariş dönemine özel olarak telefonla birlikte çeşitli hediyeler ve kampanyalar sunuluyor. Ön siparişle dilerseniz hediye kulaklık, dilerseniz 1000 TL tutarında Samsung Online Mağaza hediye çeki alabiliyorsunuz. Galaxy S21 veya Galaxy S21+ modellerini satın alan kişilere Galaxy Buds Live, Galaxy S21 Ultra'yı satın alanlara Galaxy Buds Pro hediye ediliyor. Samsung’un web sitesinde indirimli değişim kampanyası ile eski telefonunuzu verip yenisini indirimli alabiliyorsunuz.

https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/

https://shop.samsung.com/tr/samsung-galaxy-s21-5g/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.