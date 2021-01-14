Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı

Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini tanıtılıyor. Tanıtımın hemen öncesinde telefonun Türkiye fiyatları duyuruldu.İlginizi Çekebilir Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı
Serinin düşük fiyatlı üyesi Galaxy S21 5G’nin Türkiye fiyatı 9999 TL, Galaxy S21+ 5G’nin fiyatı 12999 TL, Galaxy S21 Ultra 5G’nin fiyatı ise 15999 TL olarak belirlendi. Telefonlar 19 Ocak 2021'den itibaren sahiplerine gönderilecek.
- Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL
- Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 12.999 TL
- Galaxy S21+ 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL
- Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
- Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL
Ön sipariş dönemine özel olarak telefonla birlikte çeşitli hediyeler ve kampanyalar sunuluyor. Ön siparişle dilerseniz hediye kulaklık, dilerseniz 1000 TL tutarında Samsung Online Mağaza hediye çeki alabiliyorsunuz. Galaxy S21 veya Galaxy S21+ modellerini satın alan kişilere Galaxy Buds Live, Galaxy S21 Ultra'yı satın alanlara Galaxy Buds Pro hediye ediliyor. Samsung’un web sitesinde indirimli değişim kampanyası ile eski telefonunuzu verip yenisini indirimli alabiliyorsunuz.
https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/
https://shop.samsung.com/tr/samsung-galaxy-s21-5g/
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hava yastıklı bisiklet kaskı
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))
T-Mobile ise ücretsiz dağıtıyor 24 ay hattını kullanırsan.
https://www.sammobile.com/news/t-mobile-galaxy-s21-deals-pre-orders/
Ayrıca o kamera tasarımı nedir öyle, sanki sonradan monte edilmiş gibi.
153 Kişi Okuyor (20 Üye, 133 Misafir) 33 Masaüstü 120 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
8482 kez okundu.
43 kişi, toplam 44 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy s21 ve