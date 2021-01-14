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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı

    Bugün tanıtılan Samsung Galaxy S21 ailesinin Türkiye'deki satış fiyatları belli oldu. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin Türkiye fiyatı haberimizde.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    8,5b
    153
    51
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    16

    Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı
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    Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini tanıtılıyor. Tanıtımın hemen öncesinde telefonun Türkiye fiyatları duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy S21 kutusundan şarj aleti, kulaklık ve dönüştürücü çıkmıyor: İşte bu aksesuarların fiyatı

    Serinin düşük fiyatlı üyesi Galaxy S21 5G’nin Türkiye fiyatı 9999 TL, Galaxy S21+ 5G’nin fiyatı 12999 TL, Galaxy S21 Ultra 5G’nin fiyatı ise 15999 TL olarak belirlendi. Telefonlar 19 Ocak 2021'den itibaren sahiplerine gönderilecek.

    • Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL
    • Galaxy S21 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 12.999 TL
    • Galaxy S21+ 5G 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL
    • Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
    • Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

    Samsung Galaxy S21 modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Ön sipariş dönemine özel olarak telefonla birlikte çeşitli hediyeler ve kampanyalar sunuluyor. Ön siparişle dilerseniz hediye kulaklık, dilerseniz 1000 TL tutarında Samsung Online Mağaza hediye çeki alabiliyorsunuz. Galaxy S21 veya Galaxy S21+ modellerini satın alan kişilere Galaxy Buds Live, Galaxy S21 Ultra'yı satın alanlara Galaxy Buds Pro hediye ediliyor. Samsung’un web sitesinde indirimli değişim kampanyası ile eski telefonunuzu verip yenisini indirimli alabiliyorsunuz.

    https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s21-ultra-5g/

    https://shop.samsung.com/tr/samsung-galaxy-s21-5g/



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FatihTSFC 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 ay sonra yarı fiyatına yanında Galaxy Buds, Fit2 ve 500 TL çek hediyesi ile.
    Yanıtla +39
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    shade_boi (Ali G) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kutu içeriğinde şarj aleti ve kulaklık yok 😂😂 Apple’a laf edenler nerede???
    2 Yanıt Yanıtla +27
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    serkanky (Serkan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exynos çöpüne o para verilmez
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    simbolmina (Bilal ARKAN) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    paranın az, ikinci el piyasanın bu kadar revaçta olduğu türkiye'de bu fiyata apple harici bir şey satmak çok zor. sınırlı bir kesim illa alır tabii nitekim s20 serisi 10. en çok satılan samsung modeli oldu 2020'de.
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    YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    NARSİL_BERKAY (Berkay ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    S10 Plus sahibiyim Android 9 ile çıkan cihazın ikinci büyük güncellemeyi almasını bekliyorum kaç aydır yani Android 11i saçmalığa bakar mısın 16.500 vereceksin güncelleme ne zaman gelecek belli olmayacak zaten aldığın güncelleme de 2 3 sene oda ne zaman verilir Allah bilir güncellemeyi yayınlayacak Samsung bilemez...Adamlarda iphonr 6s bile aynı anda güncelleme aldı üzücü abi zamanında hu telefona 7.500lira para verdim.
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    Battalgazi1905 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberde yanlışlık var. S21'in 256 gb'lık versiyonu yok. S21+'ın 128 ve 256 gb'lık versiyonu var.
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    dJ_bLoW (fEhMi ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Coğrafya kaderdir. Burada 1 alıyorsan, 1 de devlete hediye etmelisin.



    T-Mobile ise ücretsiz dağıtıyor 24 ay hattını kullanırsan.



    https://www.sammobile.com/news/t-mobile-galaxy-s21-deals-pre-orders/



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    orchidem (ÜMİT ÜMİT) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamera bölgesine sonradan alüminyum kosebenti silikonla yapıştırmış gibiler
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    Jedi Mind Tricks (oğuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kameralar tripofobisi olanları zorlar. Beni rahatsız etti.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çöp işlemcili ve yazılım desteği veremeyen telefona istenen fiyata bak. He bir de o kadar apple ile alay ettiniz ama kutudan şarj ve kulaklık çıkmıyor.

    Ayrıca o kamera tasarımı nedir öyle, sanki sonradan monte edilmiş gibi.
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    hagi10best (abdullah aksu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin alalım diye bekliyordum ama resmen satmamak için çırpınmışlar. Hem hiç bir artısı yok cihazların hem de pahalı geldi bana. Ayrıca tasarım olarak ta çok çirkin. Bir sonraki Galaxy'i bekleyeceğiz artık.
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    aydinsukru (Aydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    exynos varmi bunda varsa alınmaz
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    8482 kez okundu.
    43 kişi, toplam 44 yorum yazdı.

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