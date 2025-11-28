Galaxy S27 Ultra kamera sızıntısı: Bir özelliği aynı kalacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un uzun süredir Ultra serisinde köklü bir değişiklik planladığı söyleniyor. Hatta Samsung'un 2027’de tanıtması beklenen üst seviye modelinde daha büyük bir 200 MP sensöre geçiş yapacağı düşünülüyordu. Özellikle Sony'nin kısa süre önce duyurduğu LYT-901 sensörü, direkt olarak Samsung HP5'in karşısına konumlandı. Ancak son iddialar, bu beklentilerin karşılık bulmayabileceğine işaret ediyor.

Galaxy S27 Ultra'da değişim olmayabilir

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung, S27 Ultra'da yıllardır kullandığı 1/1.3 inç 200 MP ISOCELL sensörünü büyük ölçüde koruyacak. Bu durum şaşırtıcı görünmese de, sensör boyutunun değişmeyeceği yönündeki iddia geçmiş modellerdeki eğilimle uyumlu. Samsung'un 200 MP sensör serisi, ilk nesilden bu yana sürekli küçülen bir formda ilerliyor.

Bugüne kadar geliştirilen 200 MP ISOCELL sensörlerinin boyutları da bu tabloyu doğruluyor:

ISOCELL HP1: 1/1.22″

ISOCELL HP2: 1/1.3″

ISOCELL HP3: 1/1.4″

ISOCELL HPX / HP9: 1/1.4″

Sensör boyutunun önemini merak edenler için temel nokta, küçük sensörlerde piksellerin daha az ışık toplaması. Bu da sinyal doğruluğunu olumsuz etkileyerek görüntü kalitesinde belirgin farklar yaratabiliyor. Galaxy S25 Ultra ve Çinli rakipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda sensör boyutunun görüntü işleme sonuçlarına yansıdığı zaten görülmüştü.

Samsung'un son yıllarda kamera geliştirmelerini büyük ölçüde yazılım tarafında sürdürdüğü biliniyor. Donanımın sınırlı değişim göstermesi nedeniyle elde edilen iyileştirmelerin önemli bir bölümü algoritmalarla sağlanıyor. Yine de Galaxy S27 Ultra'nın tanıtımına uzun bir süre bulunuyor ve bu nedenle kamera modülüne ilişkin farklı detaylar ilerleyen dönemde değişebilir.

