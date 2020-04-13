Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir

    Samsung önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S21 için kolları sıvamış durumda. Şirket amiral gemisi telefonda optik görüntü sabitleme özellikli bir selfie kamerasına yer vermeyi planlıyor.
    11 dk.
    13
    34
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S21'in ekran altı kamera teknolojisiyle geleceğine yönelik haberler çıkmıştı. Şimdi ise söz konusu selfie kamerasının özellikleri hakkında bazı detaylara sahibiz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak

    Koreli kaynaklara göre Samsung mühendisleri cihazın iki prototipi üzerinde çalışıyor. İlkinde 1/2 inç sensörlü bir ön kamera var. Çözünürlüğü muhtemelen 48 megapiksel. İkincisi ise 1/2.55 inç boyutunda ve OIS (optik görüntü sabitleme) destekli 12 megapiksel sensöre sahip.

    Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Hedef selfie kamerasına seviye atlatmak

    Şu an için Güney Koreli şirketin hangi sensörde karar kıldığı bilinmiyor. Ancak her halükarda Galaxy S20'den çok daha iyi olacağı kesin. Hatırlatma açısından normal S20 ve S20+ modellerinde Çift Piksel teknolojisine sahip 1/3.2 inç boyutunda 10 megapiksel Sony IMX375 sensör kullanıldığını belirtelim.

    Serinin tepe modeli olan Galaxy S20 Ultra'da ise Super PD otomatik odaklama özellikli 1/2.65 inç boyutunda 40 megepiksel ISOCELL S5KGH1 sensör bulunuyor. Şirket, Galaxy 21'de hem selfie kamerasını ekranın altına gizleyecek hem de görüntü kalitesi bakımından ciddi iyileştirme yapacak.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s21-selfie-camera-ois Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir Sonraki İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020) 1 sa. ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı 1 sa. 2021 Toyota Harrier, yeni teknolojileri ve hibrit versiyonlarıyla sahnede 2 sa. Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu 2 sa. Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz” 3 sa. Lenovo Legion Gaming Phone, 90 Watt hızında şarj olacak 3 sa. Windows 10 ile Samsung cihazlar arasında kablosuz dosya transferi artık mümkün 3 sa. Şimdi Intel düşünsün | AMD Ryzen 4000 efsanesi Asus ile başladı 4 sa. Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı 5 sa. Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu 5 sa. One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı 6 sa. Samsung Gear S3 ve Gear Sport, S Voice yerine Bixby ile güncellenebilir 6 sa. Avrupa Birliği'nden yerli otomobile tasarım tescili 7 sa. Microsoft, yeni Edge tarayıcının Windows 7 desteğini devam ettirecek 7 sa. YouTube Android uygulaması, yorumları açıklamanın altına taşımayı test ediyor 16 sa. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı 17 sa. Alman Fraunhofer ISE, araçlara monte edilebilen güneş panelleri üzerinde çalışıyor 17 sa. Resident Evil 4 remake için hazırlıklar başladı: 2022'de gelebilir 18 sa. Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ücretsiz! 18 sa. Cyberpunk 2077 2 ücretsiz DLC ile gelecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIZ ARKADAŞ BULMAK İSTEYENLER İÇERİ
    DH Forum
    Kavga Edenlerin Yanından Geçip Giden Skandal Polisler
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim