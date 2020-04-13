Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S21'in ekran altı kamera teknolojisiyle geleceğine yönelik haberler çıkmıştı. Şimdi ise söz konusu selfie kamerasının özellikleri hakkında bazı detaylara sahibiz.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy S10'un ön kamerası OIS ve 4K video kaydı özelliği sunacak

Koreli kaynaklara göre Samsung mühendisleri cihazın iki prototipi üzerinde çalışıyor. İlkinde 1/2 inç sensörlü bir ön kamera var. Çözünürlüğü muhtemelen 48 megapiksel. İkincisi ise 1/2.55 inç boyutunda ve OIS (optik görüntü sabitleme) destekli 12 megapiksel sensöre sahip.

Tam Boyutta Gör

Hedef selfie kamerasına seviye atlatmak

Şu an için Güney Koreli şirketin hangi sensörde karar kıldığı bilinmiyor. Ancak her halükarda Galaxy S20'den çok daha iyi olacağı kesin. Hatırlatma açısından normal S20 ve S20+ modellerinde Çift Piksel teknolojisine sahip 1/3.2 inç boyutunda 10 megapiksel Sony IMX375 sensör kullanıldığını belirtelim.

Serinin tepe modeli olan Galaxy S20 Ultra'da ise Super PD otomatik odaklama özellikli 1/2.65 inç boyutunda 40 megepiksel ISOCELL S5KGH1 sensör bulunuyor. Şirket, Galaxy 21'de hem selfie kamerasını ekranın altına gizleyecek hem de görüntü kalitesi bakımından ciddi iyileştirme yapacak.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s21-selfie-camera-ois

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.