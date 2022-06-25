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    Samsung Galaxy S23 serisi için ekran altı kamera planı yok

    Tedarik zinciri kaynaklarına göre Samsung bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisinde ekran altı kameraya yer vermeyi düşünmüyor. Şirket henüz bu teknolojinin görüntü kalitesinden memnun değil.
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    Samsung Galaxy S23 serisi için ekran altı kamera planı yok
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 akıllı telefon serisine ekran altı ön kamera eklemeyi düşünmüyor. Bildiğiniz üzere şirket mevcut Galaxy S22 amiral gemilerine de bu teknolojiyi dahil etmemişti.

    Tedarik zinciri kaynakları Samsung'un neden bu yönde bir karar aldığına dair herhangi bir bilgi vermese de, bununla ilgili bazı iddialar var. Görünüşe bakılırsa Samsung, ekran altı kameraların görüntü kalitesinden pek memnun değil.

    Samsung Galaxy S23 serisi için ekran altı kamera planı yok
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    Yeni amiral gemisi serisinde pas geçilecek

    Ekran altı kameranın sunduğu görüntü, henüz geleneksel ön kameraların kalitesine yetişememiş durumda. ZTE ve Xiaomi de benzer sorunlar yaşıyor. İki şirket de cihazlarında kullandıkları ekran altı kameraların görüntü kalitesini iyileştirmeyi başaramadı.

    Samsung ülkemizde 25.000 TL gibi yüksek bir fiyata satılan Galaxy Z Fold 3'te ekran altı kamera kullanmıştı. Ancak birçok kişiye göre selfie çekimlerinin kalitesi bu pahalılıkta bir telefon için kabul edilebilir seviyede değil. Bu nedenle şirket ekran altı kameraya sahip premium bir seri çıkarmayı "şimdilik" düşünmüyor.

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