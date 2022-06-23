Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telegram Premium abonelik sahipleri dinleme riski altında

    Telegram Premium servisine abone olan kullanıcıların gönderdiği sesli mesajların Google hizmetlerine gönderildiği ortaya çıktı. Kullanıcılar tedirgin durumda.    
    Oy Ver

    Telegram Premium abonelik sahipleri dinleme riski altında
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde Telegram uygulaması ücretli bir Premium abonelik başlattı. Ortaya çıktığı üzere, bu abonelik servisinde herkesin hoşlanmayacağı bazı detaylar gizli.

    Premium abonelik sahipleri, sayısız kozmetik iyileştirmeye ek olarak, sesli mesajı metne dönüştürme işlevini de kullanabiliyorlar. Ancak, bu özellik için Google teknolojileri kullanılıyor ve sesli mesajlar Amerikan şirketinin sunucularına gönderiliyor. Hizmet şartlarındaki bu bilgi ise sıradan bir kullanıcı tarafından keşfedildi.

    Telegram Premium kullanıcıları tedirgin

    İlgili maddede: "Premium Hizmetler, Telegram'daki herhangi bir sesli mesajı metne dönüştürme özelliğini içerir. Bu teknoloji hala gelişmekte ve metne dönüştürmeye çalıştığınız her sesli mesajın doğru şekilde yazıya döküleceğinin garantisi yoktur. Bu teknolojinin doğruluğu ve kullanılabilirliği üçüncü bir tarafa (Google LLC, Alphabet Inc.'in yan kuruluşu) bağlıdır ve her zaman doğru ve kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz." ifadeleri yer alıyor.

    Hizmet şartlarında yer alan bu açıklama birçok kullanıcıyı, sesli mesajlarının dinlenebileceği konusunda tedirgin ederken, henüz Telegram'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız