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Geçtiğimiz günlerde Telegram uygulaması ücretli bir Premium abonelik başlattı. Ortaya çıktığı üzere, bu abonelik servisinde herkesin hoşlanmayacağı bazı detaylar gizli.

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Premium abonelik sahipleri, sayısız kozmetik iyileştirmeye ek olarak, sesli mesajı metne dönüştürme işlevini de kullanabiliyorlar. Ancak, bu özellik için Google teknolojileri kullanılıyor ve sesli mesajlar Amerikan şirketinin sunucularına gönderiliyor. Hizmet şartlarındaki bu bilgi ise sıradan bir kullanıcı tarafından keşfedildi.

Telegram Premium kullanıcıları tedirgin

İlgili maddede: "Premium Hizmetler, Telegram'daki herhangi bir sesli mesajı metne dönüştürme özelliğini içerir. Bu teknoloji hala gelişmekte ve metne dönüştürmeye çalıştığınız her sesli mesajın doğru şekilde yazıya döküleceğinin garantisi yoktur. Bu teknolojinin doğruluğu ve kullanılabilirliği üçüncü bir tarafa (Google LLC, Alphabet Inc.'in yan kuruluşu) bağlıdır ve her zaman doğru ve kullanılabilir olacağını garanti edemeyiz." ifadeleri yer alıyor.

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Hizmet şartlarında yer alan bu açıklama birçok kullanıcıyı, sesli mesajlarının dinlenebileceği konusunda tedirgin ederken, henüz Telegram'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil

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Telegram Premium abonelik sahipleri dinleme riski altında