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    Galaxy S24 FE Geekbench platformunda göründü, bazı özellikleri üzebilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve akıllı telefon meraklıları için iyi bir alternatif olması beklenen Galaxy S24 FE’nin Geekbench performansı ortaya çıktı.

    Galaxy S24 FE Geekbench platformunda göründü Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yakında çıkacak olan Galaxy S24 FE modeli, Ekim ayında tanıtılması beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Bu yeni model, tasarım açısından Galaxy S23 FE’ye oldukça benzer bir görünüm sunacak gibi duruyor. Son olarak, Güney Kore versiyonu Geekbench’te ortaya çıkan cihazın teknik özellikleri hakkında bazı önemli bilgiler sızdırıldı.

    Galaxy S24 FE'nin özellikleri de netleşiyor

    S24 FE, Samsung’un kendi geliştirdiği s5e9945 anakartı ve 10 çekirdekli bir CPU ile donatılmış olarak gelecek. Test sonuçlarına göre, bu CPU’nun bir çekirdeği 3.11GHz hızına ulaşabiliyor. Cihazın 8GB RAM ile geleceği ve tek çekirdek testinde 1625 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5698 puan aldığı belirtiliyor. Ayrıca cihazda Xclipse 940 grafik işlemcisi (GPU) kullanılacağı da ortaya çıktı.

    Bu veriler, Samsung’un Galaxy S24 FE modelinde Exynos 2400’ün daha düşük saat hızına sahip bir versiyonunu, Exynos 2400e’yi kullanacağını gösteriyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde kullanılan Exynos 2400 yongasının saat hızlarına kıyasla, bu yeni versiyonun bazı çekirdek hızlarının biraz daha düşük olduğu görülüyor. Örneğin, Cortex-X4 çekirdeği 3.2GHz’de çalışırken, Exynos 2400e versiyonunda bu hız 3.11GHz olarak sınırlandırılmış. Diğer çekirdeklerde de benzer şekilde hafif düşüşler gözleniyor. Bu durum, cihazın ısısını daha iyi yönetmek amacıyla yapılmış olabilir, zira FE modeli, amiral gemisi modeller kadar gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olmayabilir.

    Galaxy S24 FE’nin, Android 14 tabanlı OneUI 6.1.1 ile kutusundan çıkacağı ve Galaxy AI özelliklerini barındıracağı söyleniyor. Cihazın ayrıca 4,565mAh kapasitesinde bir batarya ile geleceği ve bu özelliğin selefiyle aynı olacağı da belirtiliyor. Bu bilgiler, S24 FE’nin orta segmentte güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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