Galaxy S24 FE Geekbench platformunda göründü, bazı özellikleri üzebilir

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Samsung’un yakında çıkacak olan Galaxy S24 FE modeli, Ekim ayında tanıtılması beklenen cihazlar arasında yer alıyor. Bu yeni model, tasarım açısından Galaxy S23 FE’ye oldukça benzer bir görünüm sunacak gibi duruyor. Son olarak, Güney Kore versiyonu Geekbench’te ortaya çıkan cihazın teknik özellikleri hakkında bazı önemli bilgiler sızdırıldı.

Galaxy S24 FE'nin özellikleri de netleşiyor

S24 FE, Samsung’un kendi geliştirdiği s5e9945 anakartı ve 10 çekirdekli bir CPU ile donatılmış olarak gelecek. Test sonuçlarına göre, bu CPU’nun bir çekirdeği 3.11GHz hızına ulaşabiliyor. Cihazın 8GB RAM ile geleceği ve tek çekirdek testinde 1625 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5698 puan aldığı belirtiliyor. Ayrıca cihazda Xclipse 940 grafik işlemcisi (GPU) kullanılacağı da ortaya çıktı.

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Bu veriler, Samsung’un Galaxy S24 FE modelinde Exynos 2400’ün daha düşük saat hızına sahip bir versiyonunu, Exynos 2400e’yi kullanacağını gösteriyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modellerinde kullanılan Exynos 2400 yongasının saat hızlarına kıyasla, bu yeni versiyonun bazı çekirdek hızlarının biraz daha düşük olduğu görülüyor. Örneğin, Cortex-X4 çekirdeği 3.2GHz’de çalışırken, Exynos 2400e versiyonunda bu hız 3.11GHz olarak sınırlandırılmış. Diğer çekirdeklerde de benzer şekilde hafif düşüşler gözleniyor. Bu durum, cihazın ısısını daha iyi yönetmek amacıyla yapılmış olabilir, zira FE modeli, amiral gemisi modeller kadar gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olmayabilir.

Galaxy S24 FE’nin, Android 14 tabanlı OneUI 6.1.1 ile kutusundan çıkacağı ve Galaxy AI özelliklerini barındıracağı söyleniyor. Cihazın ayrıca 4,565mAh kapasitesinde bir batarya ile geleceği ve bu özelliğin selefiyle aynı olacağı da belirtiliyor. Bu bilgiler, S24 FE’nin orta segmentte güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.

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