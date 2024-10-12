Tam Boyutta Gör Samsung, şimdilerde yeni serisi S25 üzerinde çalışıyor. Seriden Galaxy S25 FE, geçmiş bir sızıntıya göre Exynos 2500 veya onun modifiye edilmiş bir versiyonu yerine Dimensity 9400 kullanacak. Bu da performansı büyük bir ölçüde arttırabilir. Buna ek olarak yeni bir rapor ise telefonun, selefinden çok daha ince olacağını öne sürüyor.

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Samsung Galaxy S25 FE'nin daha ince olabilmesi için dahili bileşenleri yeniden tasarlanabilir

Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, daha büyük ancak daha ince bir batarya kullanarak Galaxy S25 FE'yi selefine kıyasla daha ince bir forma sahip olmasını sağlayacak. Daha büyük bir batarya kullanmak için ise Samsung'un içerideki diğer bileşenleri yeniden tasarlaması gerekebilir.

Tam Boyutta Gör Selefi Galaxy S24 FE'nin boyutlarını hatırlamak gerekirse 8 mm kalınlığa sahip cihaz, 213 g ağırlığında ve 19,5: 9 en boy oranında 6,7 inçlik bir ekrana sahip. Kaputun altında ise, Galaxy S24'ün 4000 mAh bataryasından daha büyük 4700 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bununla birlikte, Galaxy S25 FE'nin Galaxy S24 FE'ye benzer şekilde 6,7 inçlik bir ekran benimsemesi bekleniyor. Son olarak telefonun önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy S25 FE, selefine kıyasla daha ince olabilir