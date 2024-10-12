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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 FE, selefine kıyasla daha ince olabilir

    Teknoloji devi Samsung, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni serisinden Galaxy S25 FE'yi, selefine kıyasla daha ince olmasını sağlayabilir. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy S25 FE, selefine kıyasla daha ince olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, şimdilerde yeni serisi S25 üzerinde çalışıyor. Seriden Galaxy S25 FE, geçmiş bir sızıntıya göre Exynos 2500 veya onun modifiye edilmiş bir versiyonu yerine Dimensity 9400 kullanacak. Bu da performansı büyük bir ölçüde arttırabilir. Buna ek olarak yeni bir rapor ise telefonun, selefinden çok daha ince olacağını öne sürüyor.

    Samsung Galaxy S25 FE'nin daha ince olabilmesi için dahili bileşenleri yeniden tasarlanabilir

    Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, daha büyük ancak daha ince bir batarya kullanarak Galaxy S25 FE'yi selefine kıyasla daha ince bir forma sahip olmasını sağlayacak. Daha büyük bir batarya kullanmak için ise Samsung'un içerideki diğer bileşenleri yeniden tasarlaması gerekebilir.

    Samsung Galaxy S25 FE, selefine kıyasla daha ince olabilir Tam Boyutta Gör
    Selefi Galaxy S24 FE'nin boyutlarını hatırlamak gerekirse 8 mm kalınlığa sahip cihaz, 213 g ağırlığında ve 19,5: 9 en boy oranında 6,7 inçlik bir ekrana sahip. Kaputun altında ise, Galaxy S24'ün 4000 mAh bataryasından daha büyük 4700 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bununla birlikte, Galaxy S25 FE'nin Galaxy S24 FE'ye benzer şekilde 6,7 inçlik bir ekran benimsemesi bekleniyor. Son olarak telefonun önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 22 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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