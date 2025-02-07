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    Samsung Galaxy S25 Ultra nesne silmede iPhone 16 Pro serisinden daha mı iyi?

    Galaxy S25 serisi ile birlikte güncellenen yapay zekâ özellikleri artık daha yetenekli hale geldi. Karşılaştırmalar iPhone ailesinin halen yolunun olduğunu gösteriyor.  
    Samsung Galaxy S25 Ultra Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl önemli bir hamle yaparak amiral gemi telefonlarında Galaxy AI paketini sunmaya başlayan Samsung, o günden bu yana paketi daha da geliştirdi ve iyileştirdi. Galaxy S25 serisi ile en iyi haline ulaşan Galaxy AI, karşılaştırmalarda da öne çıkıyor. 

    Galaxy S25 Ultra nesne silmede çok başarılı

    Mark’s Tech kanalının X hesabından yaptığı paylaşım, One UI 7 ile birlikte gelen yeni nesne silme aracının ulaştığı son noktayı ortaya koydu. Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro modelleri arasında oldukça büyük fark var.

    Galaxy S25 Ultra modelinde nesneyi silerek arka planın en gerçekçi şekliyle yeniden oluşturulduğu görülürken, iOS 18 ile sunulan Temizle özelliğinin arka planı oluşturmada rekabet edemediği anlaşılıyor. Galaxy S25 Ultra ilk testlerde de yapay zekânın arka plan silmede etkileyici sonuçlar verdiği gündeme gelmişti. 

    Apple henüz Samsung kadar geniş bir telefon ağına Apple Intelligence paketini sunabilmiş değil. iOS 19 ile birlikte daha gelişmiş ve daha rekabetçi yapay zekâ özelliklerinin kullanıcılara sunulması bekleniyor. 
     

    Samsung Galaxy S25 Ultra yapay zekâsı zirvede Tam Boyutta Gör

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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