Galaxy S25 serisi, satışlarda S24 serisini üçe katladı!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 serisi, başarılı satış rakamları elde ediyor. Yeni gelen verilere göre Galaxy S25 serisi, Şubat ayında Galaxy S24 serisinin üç katı satmayı başardı.

İlk ayda 4,56 milyon adet sattı

X'de yer alan Jukanlosreve isimli kullanıcının Hana Securities'e dayandırdığı verilere göre, Galaxy S25 serisi ilk ayında 4,56 milyon adet satarak, aynı dönemde 1,42 milyon satış rakamına ulaşan Galaxy S24 serisine fark attı. Ancak bu rakama ön sipariş satışlarının da dahil olduğu belirtiliyor. Ön sipariş döneminden sonra günlük satışlarda S24 serisinin 240.000 adet ile günlük 180.000 adet satan S25 serisini geride bıraktığı ifade ediliyor.

Modeller göre satışlarda, Galaxy S25 Ultra'nın 2,55 milyon ile zirvede yer aldığı belirtiliyor. Temel model 1,17 milyon, Plus modeli ise 840.000 satış rakamına ulaştı.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin render görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Raporda, Samsung'un Şubat ayında önceki aya göre %3 düşüşle 19,03 milyon telefon satışı gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bir önceki aya göre düşüş gerçekleşse de, geçtiğimiz senenin aynı ayına göre satışların %15 arttığı ifade ediliyor.

Önceki bir raporda, Samsung'un Galaxy S25 serisi için 2025'te 37 milyon adetlik bir üretim hedeflediği bildirilmişti. Bu, Galaxy S24 serisinin 2024 satış rakamında 2 milyon fazla. Her ne kadar ilk ay satış rakamları başarılı olsa da, serinin selefine göre başarılı olup olmadığını görmek için yıl sonu rakamlarına bakmak daha doğru olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.