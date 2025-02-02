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    Samsung Galaxy A56 modeli Awesome Intelligence yapay zekâsı ile geliyor

    Samsung Galaxy A56 modeli yavaş yavaş sertifika onaylarında görünürken firmanın yapay zekâ tarafındaki yeni hamlesini de temsil ediyor. Awesome Intelligence iddiaları gerçek olabilir.    
    Samsung Galaxy A56 Tam Boyutta Gör
    Galaxy AI yapay zekâ paketi ile amiral gemi modellerine önemli bir avantaj kazandıran Samsung, şimdi de orta seviye telefonları için kolları sıvadı. Galaxy A serisine yavaş yavaş farklı bir yapay zekâ paketi sunulacak. 

    Samsung Galaxy A56 önemli bir farka sahip

    Yıl içerisinde piyasada olması beklenen Samsung Galaxy A56 modelinin önceki nesilden tasarım anlamında çok da farklı olması beklenmiyor. 6.6 inçlik Super AMOLED ekran aynı kalırken yonga seti ise Exynos 1580 olarak belirlenmiş. 

    Exynos 1480 yonga setine göre yüzde 10-15 arasında performans artışı getiren yonga setinde Cortex-A720 ve 520 çekirdekleri kullanılırken RDNA 3 temelli grafik birimi de aynı enerji tüketiminde yüzde 20 daha iyi performans veriyor. 

    Samsung’un yeni tescil ettirdiği Awesome Intelligence yapay zekâ paketinin de bu modelle birlikte orta seviyeye sunulması bekleniyor. Galaxy AI kadar yetenekli olmasa da metin özetleme, görselden nesne silme gibi özellikleri olacak. 6 yıl güvenlik güncellemesi garantisi ile gelecek olan Galaxy A56 modelinin Mart ayında piyasada olması bekleniyor. 
     

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