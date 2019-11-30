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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcılarına kötü haber: Android 10 yok

    Samsung'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S8 ve Note 8'in Android 10 güncellemesi almayacağı kesinleşti. Bu telefonlar kalan ömürlerini Android Pie işletim sistemi ile geçirecekler.
    2 sa.
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    19
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcılarına kötü haber: Android 10 yok
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    Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 sahiplerinin Android 10 hayali suya düştü. Güney Koreli şirket tarafından açıklanan resmi güncelleme takviminde bu iki akıllı telefonun ismi yer almıyor.

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    Son gelişme ile birlikte 2017 model amiral gemilerinin kalan ömürlerini Android Pie işletim sistemi ile geçirecekleri kesinleşmiş oldu. Samsung, akıllı telefonları için sadece iki büyük Android güncellemesi yayınlama politikasını sürdürüyor.

    Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcılarına kötü haber: Android 10 yok
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    Müşteri hizmetleri yanılttı

    Bu açıdan bakıldığında Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10'a yükseltilmeyeceği zaten belliydi. 2017'de piyasaya sürülen cihazlar Android 8 Oreo ve Android 9 Pie olmak üzere iki büyük güncelleme aldı.

    Ancak Galaxy S8 kullanıcılarını umutlandıran şey bir Samsung'un müşteri hizmetleri temsilcilcisinin verdiği yanlış bilgi oldu. Şirketin Galaxy S8 için Android 10 güncellemesi yayınlayacağını belirten görevlinin söyledikleri asılsız çıktı.



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    Rachsuchtig 2 sa. en beğenilen Mr. Jingles
    Ne alaka telefon ölüyor mevcut Android versiyonu ile yıllarca kullanabilirsiniz. Örnek olarak: WhatsApp 31 Aralık'ta Android 2.3.7 versiyonu için destek kesecek. Kaç yıl önceki sürüm destek daha yeni kesiliyor. Ha bende isterdim daha çok güncelleme versinler ama dediğiniz şey yanlış.
    Ne alaka telefon ölüyor mevcut Android versiyonu ile yıllarca kullanabilirsiniz. Örnek olarak: WhatsApp 31 Aralık'ta Android 2.3.7 versiyonu için destek kesecek...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    scan 7 dk.
    Çok yanlış bir hareket olmuş. Her ikisi de güncel ve kullanışlı telefonlar.
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    Whippoorwill 8 dk.
    Fiyasko. Neredeyse çoğu firmada durum bu.
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    mustafabarakli23 47 dk.
    Apple’in 6s’ye bile güncelleme vermesi gösteriyor ki; samsung güncelleme konusunda apple’in gerçekten gerisinde. Bu konuda taraflı tarafsız herkesin apple’i takdir etmesi gerekir.
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    Nurullah4335 1 sa.
    Tavşanın yavruladığı gibi telefon üretirlerse yetiştiremezler tabii güncellemeleri.
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    koyunsayar 1 sa.
    3 sene şart eşeklik yapıyor samsung
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    Rachsuchtig 36 dk. koyunsayar
    Google 18 ay şart koşuyor bildiğim. Güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyor ama
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    KaleyDeskop 1 sa.
    onu geçtim şu hong kong versiyonlarında her şey kilitli, düzgün bir rom kurmak çok zor. Ancak çinli kaynak buluyorsun onlara da güvenemiyorsun. Eğer android 9 hk versiyonu için alternatif rom kurma ile ilgili bilgisi olan varsa yorumumu alıntılasın..
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    zwanzig 1 sa.
    Ne fark var o zaman benim 1500 Tl'lik Xiaomi telefonumla bunun arasında.

    Bu politikayla amiral gemisi satmaya devam edemez Samsung.
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    veteriner69 1 sa.
    Samsung kendi ayağına sıkıyor böyle yaparak. Özellikle artık çok daha fazla rakibi varken.
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    DokuzKuyrukluTilki 1 sa.
    Amirallerine verse alt modellere vermese tamam diyeceğim ama yok yani.
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    12 Angry Men 1 sa.
    Klasik dandroid.
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    samsung, galaxy s8 ve
    5 etiket daha galaxy note 8 android 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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