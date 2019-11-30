Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcılarına kötü haber: Android 10 yok

Tam Boyutta Gör

Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 sahiplerinin Android 10 hayali suya düştü. Güney Koreli şirket tarafından açıklanan resmi güncelleme takviminde bu iki akıllı telefonun ismi yer almıyor.

Ayrıca Bkz. "TikTok, Uygur Türkleriyle ilgili videoyu önce kaldırdı sonra özür diledi"

Son gelişme ile birlikte 2017 model amiral gemilerinin kalan ömürlerini Android Pie işletim sistemi ile geçirecekleri kesinleşmiş oldu. Samsung, akıllı telefonları için sadece iki büyük Android güncellemesi yayınlama politikasını sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör

Müşteri hizmetleri yanılttı

Bu açıdan bakıldığında Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10'a yükseltilmeyeceği zaten belliydi. 2017'de piyasaya sürülen cihazlar Android 8 Oreo ve Android 9 Pie olmak üzere iki büyük güncelleme aldı.

Ancak Galaxy S8 kullanıcılarını umutlandıran şey bir Samsung'un müşteri hizmetleri temsilcilcisinin verdiği yanlış bilgi oldu. Şirketin Galaxy S8 için Android 10 güncellemesi yayınlayacağını belirten görevlinin söyledikleri asılsız çıktı.