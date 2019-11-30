TikTok, Uygur Türkleriyle ilgili videoyu önce kaldırdı sonra özür diledi

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Kısa sürede dünyaya yayılan sosyal medya platformu TikTok, Çin’in Uygur Türkleri’ne uyguladığı zulmü eleştiren bir kullanıcının hesabını askıya aldı. Sonrasında hesabı aktif ederek yaşananlardan dolayı özür diledi.



TikTok’ta @getmefamouspartthree kullanıcı adıyla paylaşım yapan Feroza Aziz ismindeki üye, videosunda önce her zamanki gibi güzellik tavsiyelerinde bulunup ardından Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri’ne Çin’in uyguladığı baskıya vurgu yaptı ve yaşananlara yeterli tepki verilmemesini eleştirdi.



Feroza Aziz, paylaştığı videoda masum Müslümanların toplama kamplarına zorla götürülmesi, öldürülmesi, tecavüz edilmesi ve din değiştirmeye zorlanması gibi baskılara maruz kaldığına dikkat çekip bu konunu araştırılması gerektiğini ifade ediyor.

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Bu videonun ardından Feroza Aziz'in hesabı askıya alındı. TikTok konuyla ilgili açıklama yaptı. Hesabın kilitlenmesinin sebebinin başka bir nedeni olduğunu duyurdu. Aziz'in farklı bir hesaptan paylaştığı eski bir videosunun bir saniyelik bölümünde Usame Bin Ladin'in görüntüsüne yer veriliyordu. Bu nedenle o hesap kapatıldı. Aziz, yeni bir hesap açıp Uygur Türkleri ile ilgili videoyu paylaştı. TikTok aynı cihazla iki farklı hesabın eşleştiğini farkedince Aziz'in yeni hesabını da kilitledi. TikTok bu yaşananlardan sonra Aziz'in yeni hesabının kilidini kaldırdı ve yaşananlardan dolayı özür diledi.

https://www.businessinsider.com/china-uighur-protest-tiktok-suspend-feroza-aziz-2019-11