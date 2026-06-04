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Tam Boyutta Gör Casper, kalem ve klavye destekli tablet arayanlar için yeni Casper PAD M10 Pro’yu tanıttı. Casper PAD H10’a göre daha uygun fiyatıyla öne çıkan Casper PAD M10 Pro, 12,2 inç boyutundaki ekranıyla not alma, içerik üretme, yazı yazma günlük işleri kolaylaştırıyor.

Casper PAD M10 Pro, 12,2 inç boyutunda, 2.4K (2400×1600 px) çözünürlüğünde ve 500 nit parlaklıkta ekran ile geliyor. 90 Hz yenileme hızıyla akıcı deneyim sunuyor. Yüzde 92'lik ekran/gövde oranına sahip ince çerçeveli yapısıyla şık görünüm sağlıyor. 7.5 mm inceliği ve alüminyum gövdesiyle şıklığı dayanıklılıkla birleştiriyor.

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Kutuda kalem ve klavye çıkıyor

Casper PAD M10 Pro’nun kutusundan kalem ve klavye çıkıyor. Touchpad destekli klavyeli kılıf, mıknatıslı yapısıyla tablete tam uyum sağlıyor. Alüminyum gövdeli kılıf da manyetik bir şekilde tablete tutunuyor ve şarj oluyor. Hassas sensörleri ile yüksek hassasiyetiyle kağıda yazma hissini dijitale taşıyor. Klavyeye ihtiyaç duymayanlar kullanıcılar için kutudan sadece kalem ve kılıf çıkan Casper PAD M10 modeli de mevcut.

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MediaTek Helio G100, 8 GB RAM, 8.000 mAh batarya

Gücünü MediaTek Helio G100 işlemciden alan M10 Pro’ya 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 16 ile kutudan çıkıyor. 8.000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süreleri vaat ediyor.

Satın almak ve daha detaylı bilgi için:

https://www.casper.com.tr/pad-m10-pro-p-211-10147877

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Kalem ve klavyeli Casper PAD M10 Pro tanıtıldı

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