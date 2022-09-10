iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark açılıyor

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Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, tarihte ilk kez Pro modellerinde yeni bir işlemciye, standart modelde ise eski nesil işlemcinin güncellenmiş bir versiyonuna yer verdi. Şimdi de Apple analisti Ming Chi Kuo ve Mark Gurman, gelecek iPhone serileri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Modeller arası fark açılacak

Kuo’ya göre Apple, giderek daha rekabetçi hale gelen pazarda üst model telefonların tercih edilmesi için kullanıcılara daha fazla neden sunmayı planlıyor. Bununla birlikte Pro ve standart modeller arasında büyük bir özellik farkı oluşturulacak. Böylece Kuo, yeni değişikliğin Pro modellerin sevkiyat sayılarını artıracağını ve nihayetinde iPhone 15 ailesinin ortalama satış fiyatının da yükseleceğini söylüyor.

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Bir diğer analist Mark Gurman ise, Apple’ın 'Ultra' lehine 'Pro Max' adlandırma şemasını geride bırakacağını düşünüyor. Zira yakın zamanda Apple Watch Ultra’yı piyasaya süren şirketin, M serisi işlemcileri de Pro, Max ve Ultra olarak birbirinden ayırdığı düşünüldüğünde yeni bilgilerin gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz.

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iPhone 15'ten ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark açılıyor