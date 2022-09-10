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    iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark açılıyor

    2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 15 serisinden yeni detaylar paylaşıldı. Yeni seride yer alacak modeller birbirleri arasında önemli farklara sahip olabilir.
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    iPhone 15'ten ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark açılıyor
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    Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, tarihte ilk kez Pro modellerinde yeni bir işlemciye, standart modelde ise eski nesil işlemcinin güncellenmiş bir versiyonuna yer verdi. Şimdi de Apple analisti Ming Chi Kuo ve Mark Gurman, gelecek iPhone serileri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. 

    Modeller arası fark açılacak

    Kuo’ya göre Apple, giderek daha rekabetçi hale gelen pazarda üst model telefonların tercih edilmesi için kullanıcılara daha fazla neden sunmayı planlıyor. Bununla birlikte Pro ve standart modeller arasında büyük bir özellik farkı oluşturulacak. Böylece Kuo, yeni değişikliğin Pro modellerin sevkiyat sayılarını artıracağını ve nihayetinde iPhone 15 ailesinin ortalama satış fiyatının da yükseleceğini söylüyor.

    Bir diğer analist Mark Gurman ise, Apple’ın 'Ultra' lehine 'Pro Max' adlandırma şemasını geride bırakacağını düşünüyor. Zira yakın zamanda Apple Watch Ultra’yı piyasaya süren şirketin, M serisi işlemcileri de Pro, Max ve Ultra olarak birbirinden ayırdığı düşünüldüğünde yeni bilgilerin gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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