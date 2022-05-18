Galaxy Z Flip ve Fold 4'ün üretimi yakında başlıyor

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Katlanabilir Galaxy Z Flip ve Fold serisiyle iyi bir satış başarısı yakalayan Samsung, yakında serinin yeni telefonlarını kullanıcılar ile buluşturacak. The Elec tarafından paylaşılanlara göre, şirket 2022’nin ikinci yarısında satışa sunulması beklenen telefonların parça üretimine başladı.

Panel üretimi arttırılacak

Yıl sonuna kadar Flip ve Fold serisi telefonlar için 10 milyondan fazla katlanabilir panel üretmeyi planlayan Samsung, aynı zamanda Vietnam fabrikasındaki üretim hattını da 7’den 10’a yükseltecek. Bununla birlikte panel üretimini 1.4 ila 1.5 milyondan 2 milyona kadar arttırmayı planlayan şirketin, bu panellerin yüzde 70’ini Flip 4 serisi, yüzde 30’unu ise Fold 4 serisi için ayırması bekleniyor.

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Bu yılın sonuna kadar 10 milyon katlanabilir telefon sevkiyatı gerçekleştirme hedefleyen Güney Kore merkezli teknoloji devi, belirlenen hedefe ulaştığı takdirde katlanabilir telefonların küresel akıllı telefon pazarındaki oranını yüzde 1’e yükseltecek. Ayrıca mevcut katlanabilir modellerde kar marjını yüzde 20 seviyesinde tutan şirket, uygun fiyat avantajını korumak adına kar marjını yüzde 15’e kadar düşürebilir.

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Samsung, Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4'ün üretimine başlıyor