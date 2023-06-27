Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonları ortaya çıktı

İşte Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının nasıl çalıştığını gösteren o video:
Gorilla Glass Victus+ ile korunan, 720 x 748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED kapak ekranına sahip olması beklenen cihazın katlanabilir ekranı ise muhtemelen 6,7 inç diyagonal ve 2640 x 1080 çözünürlüğe sahip olacak. Son olarak Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek cihaz, 27 Temmuz itibariyle Güney Kore'de tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D