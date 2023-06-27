Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonları ortaya çıktı

    Samsung'un yeni telefonu Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonları paylaşıldı. İşte 27 Temmuz itibariyle Güney Kore'de piyasaya sürülecek cihazın kapak ekranı animasyonlarını gösteren o video:
    Oy Ver
    Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung'un yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Flip 5'in geçtiğimiz günlerde gerçek hayattan resimleri ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise yayınlanan bir video bizlere Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının nasıl çalışacağını gösteriyor.

    İşte Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının nasıl çalıştığını gösteren o video:

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Devasa kapak ekranıyla en çok beklenen cihazlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının animasyonlarını gösteren yeni bir video Twitter aracılığıyla paylaşıldı. Bir kullanıcı tarafından hazırlanan video, kapak ekranındaki kullanıcı arayüzünün ve Samsung Clock uygulamasının kapak ekranında nasıl görüneceğini ve simge durumuna nasıl küçültüleceğini gösteriyor.

     

    Gorilla Glass Victus+ ile korunan, 720 x 748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED kapak ekranına sahip olması beklenen cihazın katlanabilir ekranı ise muhtemelen 6,7 inç diyagonal ve 2640 x 1080 çözünürlüğe sahip olacak. Son olarak Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek cihaz, 27 Temmuz itibariyle Güney Kore'de tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışı ps5 dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda nikahta söylenen sözler kia cerato yorum ebay türkiye"ye satış yapıyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız