Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung'un yakında piyasaya sürmesi beklenen yeni katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Flip 5'in geçtiğimiz günlerde gerçek hayattan resimleri ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise yayınlanan bir video bizlere Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının nasıl çalışacağını gösteriyor.

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İşte Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının nasıl çalıştığını gösteren o video:

Tam Boyutta Gör Devasa kapak ekranıyla en çok beklenen cihazlar arasında yer alan Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranının animasyonlarını gösteren yeni bir video Twitter aracılığıyla paylaşıldı. Bir kullanıcı tarafından hazırlanan video, kapak ekranındaki kullanıcı arayüzünün ve Samsung Clock uygulamasının kapak ekranında nasıl görüneceğini ve simge durumuna nasıl küçültüleceğini gösteriyor.

Gorilla Glass Victus+ ile korunan, 720 x 748 çözünürlüğe sahip 3,4 inç Super AMOLED kapak ekranına sahip olması beklenen cihazın katlanabilir ekranı ise muhtemelen 6,7 inç diyagonal ve 2640 x 1080 çözünürlüğe sahip olacak. Son olarak Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Watch 6 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek cihaz, 27 Temmuz itibariyle Güney Kore'de tanıtılacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 5'in kapak ekranı animasyonu ortaya çıktı