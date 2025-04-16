Baseus dahili kablosu olan kompakt powerbank modelini duyurdu

Baseus Qpow 3 özellikleri ve fiyatı
Baseus Qpow 3 modeli Pocket IN istifleme özelliği sayesinde dahili kabloları olmasına rağmen önceki nesle göre yüzde 10 daha küçük ve yüzde 12 daha hafif. 45W enerji çıkışı verebilen model 10000mAh ve 20000mAh kapasiteler ile geliyor.
İki adet USB Tip-C Dahili kablolardan birisi çift yönlü enerji verebiliyor. USB Tip-C ve USB Tip-A girişi ile toplamda 4 çıkış yer alıyor. AI Temperature Control 3.0 teknolojisi saniyede 110 bin adet ısı değerini okurken grafen tabanlı ısı dağıtıcı ile güvenlik sağlanıyor.
LED ekranında şarj verilerinin de yer aldığı Baseus Qpow 3 ilk olarak 10000mAh kapasiteyle 14$ olarak Çin’de piyasaya çıkıyor. Sonrasında ise 20000mAh kapasiteli versiyon piyasaya sürülecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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