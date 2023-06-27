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    Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro Pokemon Edition tanıtıldı

    Samsung'un kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro'nun yeni bir sürümü piyasaya sürüldü. İşte Pokemon Editon isimli yeni koleksiyonun görselleri:     
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    Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro Pokemon Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Samsung, Poke Ball şeklinde olan Galaxy Buds 2'nin özel Pokemon Edition'ını tanıtmıştı. Bu Edition'ın çok fazla popüler olması üzerine Samsung, bu kez üç Pokemon şeklinde yeni bir Edition piyasaya sürdü.

    İşte Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro Pokemon Edition:

    Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro Pokemon Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Snorlax, Ditto ve Jigglypuff isimli üç farklı modelden oluşan Pokemon Edition, hem Galaxy Buds 2 hem de Galaxy Buds 2 Pro çeşitleri için mevcut. Şimdilik sadece Güney Kore'de piyasaya sürülen Edition, Pokemon temalı ilk aksesuarlar değil. Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy Z Flip 4 için bir kılıf ve Galaxy Watch5 için saat kayışları çıkarmıştı. Ayrıca Z Flip 3'ün de Pokemon Sürümü bulunmaktaydı.
    Samsung Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro Pokemon Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Pokemon Special Edition, yarın yerel saatle 09:00'dan itibaren Gmarket aracılığıyla çevrimiçi olarak satışa sunulacak. 29'undan itibaren Edition, alışverişlerini bizzat yapmayı tercih edenler için Samsung Gangnam mağazasında da satışa sunulacak. Geçmiş tecrübelerine bakılırsa Pokemon Edition'un saatler içerisinde tükenmesi oldukça muhtemel.
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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