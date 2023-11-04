Samsung Galaxy Z Flip 5'ten yeni konsept: Maison Margiela sürümü

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i piyasaya sürmüştü. Bu cihazlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, yakın bir zamanda Galaxy Z Flip 5'in Retro sürümünü piyasaya sürmüştü. Hızını alamayan şirket şimdilerde ise cihazın Maison Margiela sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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İşte Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü:

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Flip 4 için moda markası Maison Margiela ile iş birliği yapmıştı. İş birliğine kaldığı yerden devam eden şirket, şimdilerde ise Galaxy Z Flip 5 için anlaşmış görünüyor. Ortaya çıkan görseller ise cihazın kozmetik kısmında bazı değişikliklere gidildiğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Sızan Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sürümü, grafitiden ilham alan sıra dışı bir görünümle karşımıza çıkmakta. Bu yeni estetik, Galaxy Z Flip 5'in genel olarak daha modern görünümüne de uyuyor. Ayrıca sızan görseller, bu versiyon için retro görünüme sahip bir deri kılıfın da olacağını ortaya çıkardı.

Tam Boyutta Gör Geçen yılki Galaxy Z Flip 4 özel sürümü yalnızca Hong Kong, Fransa ve Güney Kore'de satışa sunulmuştu. Sınırlı miktarlarda satışa sunulacak Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sürümünün ise daha geniş çapta yayınlanıp yayınlanılmayacağı henüz bilinmiyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü ortaya çıktı