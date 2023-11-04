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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 5'ten yeni konsept: Maison Margiela sürümü

    Teknoloji devlerinden Samsung, retro konseptin ardından Galaxy Z Flip 5'e yeni bir konsept daha getiriyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü:
    Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i piyasaya sürmüştü. Bu cihazlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, yakın bir zamanda Galaxy Z Flip 5'in Retro sürümünü piyasaya sürmüştü. Hızını alamayan şirket şimdilerde ise cihazın Maison Margiela sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    İşte Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü:

    Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Flip 4 için moda markası Maison Margiela ile iş birliği yapmıştı. İş birliğine kaldığı yerden devam eden şirket, şimdilerde ise Galaxy Z Flip 5 için anlaşmış görünüyor. Ortaya çıkan görseller ise cihazın kozmetik kısmında bazı değişikliklere gidildiğini gösteriyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızan Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sürümü, grafitiden ilham alan sıra dışı bir görünümle karşımıza çıkmakta. Bu yeni estetik, Galaxy Z Flip 5'in genel olarak daha modern görünümüne de uyuyor. Ayrıca sızan görseller, bu versiyon için retro görünüme sahip bir deri kılıfın da olacağını ortaya çıkardı.
    Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçen yılki Galaxy Z Flip 4 özel sürümü yalnızca Hong Kong, Fransa ve Güney Kore'de satışa sunulmuştu. Sınırlı miktarlarda satışa sunulacak Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sürümünün ise daha geniş çapta yayınlanıp yayınlanılmayacağı henüz bilinmiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 16 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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