Samsung Galaxy Z Flip 5'ten yeni konsept: Maison Margiela sürümü

Teknoloji Editörü
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Samsung, geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir cihazları Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i piyasaya sürmüştü. Bu cihazlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, yakın bir zamanda Galaxy Z Flip 5'in Retro sürümünü piyasaya sürmüştü. Hızını alamayan şirket şimdilerde ise cihazın Maison Margiela sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
İşte Samsung Galaxy Z Flip 5'in Maison Margiela sürümü:
Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Z Flip 4 için moda markası
Maison Margiela ile iş birliği yapmıştı. İş birliğine kaldığı yerden devam eden şirket, şimdilerde ise Galaxy Z Flip 5 için anlaşmış görünüyor. Ortaya çıkan görseller ise cihazın kozmetik kısmında bazı değişikliklere gidildiğini gösteriyor.
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Sızan Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sürümü
, grafitiden ilham alan sıra dışı bir görünümle karşımıza çıkmakta. Bu yeni estetik, Galaxy Z Flip 5'in genel olarak daha modern görünümüne de uyuyor. Ayrıca sızan görseller, bu versiyon için retro görünüme sahip bir deri kılıfın da olacağını ortaya çıkardı.
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Geçen yılki Galaxy Z Flip 4 özel sürümü yalnızca
Hong Kong, Fransa ve Güney Kore'de satışa sunulmuştu. Sınırlı miktarlarda satışa sunulacak Galaxy Z Flip 5 Maison Margiela sürümünün ise daha geniş çapta yayınlanıp yayınlanılmayacağı henüz bilinmiyor.
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.