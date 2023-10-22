Samsung Galaxy Z Flip 5 retro görünüme bürünecek

Samsung Galaxy Z Flip 5 retro görünecek
Samsung Galaxy Z Flip 5 katlanabilir telefon modeli normalde 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Sızdırılan bilgiler mavi arka panel ve mat detaylara sahip çerçevenin olduğu bir retro versiyonun hazırlandığını gösteriyor.
Galaxy Z Flip 5 Retro Edition adıyla piyasaya çıkacak olan yeni versiyonda herhangi bir donanım değişikliği bulunmuyor. 3.4 inçlik dış OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikler aynı kalıyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.