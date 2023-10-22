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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 5 retro görünüme bürünecek

    Samsung Galaxy Z Flip 5 önümüzdeki haftalarda yeni renk seçeneği ile karşımıza çıkacak. Telefona biraz daha retro bir görünüm katacak olan seçenek meraklılarına hitap edecek.
    Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un geçen aylarda tanıttığı ve satış rakamları ile firmanın yüzünü güldüren Galaxy Z Flip 5 modeli yeni bir görünümle tüketicinin karşısına çıkacak. Bu kez firma yeni modelini geçmişe götürmeyi planlıyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 5 retro görünecek

    Samsung Galaxy Z Flip 5 katlanabilir telefon modeli normalde 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Sızdırılan bilgiler mavi arka panel ve mat detaylara sahip çerçevenin olduğu bir retro versiyonun hazırlandığını gösteriyor.

    Galaxy Z Flip 5 Retro Edition adıyla piyasaya çıkacak olan yeni versiyonda herhangi bir donanım değişikliği bulunmuyor. 3.4 inçlik dış OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikler aynı kalıyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi mevcut değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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