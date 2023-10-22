Samsung Galaxy Z Flip 5 retro görünüme bürünecek

Tam Boyutta Gör Samsung’un geçen aylarda tanıttığı ve satış rakamları ile firmanın yüzünü güldüren Galaxy Z Flip 5 modeli yeni bir görünümle tüketicinin karşısına çıkacak. Bu kez firma yeni modelini geçmişe götürmeyi planlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 retro görünecek

Samsung Galaxy Z Flip 5 katlanabilir telefon modeli normalde 4 farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Sızdırılan bilgiler mavi arka panel ve mat detaylara sahip çerçevenin olduğu bir retro versiyonun hazırlandığını gösteriyor.

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Galaxy Z Flip 5 Retro Edition adıyla piyasaya çıkacak olan yeni versiyonda herhangi bir donanım değişikliği bulunmuyor. 3.4 inçlik dış OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama gibi özellikler aynı kalıyor. Fiyat konusunda ise bir bilgi mevcut değil.

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Samsung Galaxy Z Flip 5 yeni renk seçeneği geliyor